ОВА: Окупанти за добу завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області

Російські війська впродовж доби завдали 911 ударів по 40 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 96 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок", – інформує він у Телеграм.

За даними Федорова, окупанти здійснили 21 авіаційний удар по Малокатеринівці, Річному, Григорівці, Любицькому, Оріхову, Омельнику, Чарівному, Долинці, Червоному Яру, Тимошівці, Гіркому, Новоселівці, Копанях, Сонячному, Єгорівці та Червоній Криниці.

Крім того, 639 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Цвіткове, Прилуки, Добропілля та Нове Запоріжжя.

"251 артилерійський удар прийшовся по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці. Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю", – зазначається в повідомленні, поширеному в Телеграм.