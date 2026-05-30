07:31 30.05.2026

Масована атака БпЛА по Шосткинській громаді спричинила пошкодження цивільної інфраструктури

Фото: https://t.me/hryhorov_oleg

Російські війська в ніч на суботу завдали масованого удару безпілотниками по Шосткинській громаді Сумської області, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Частину ворожих безпілотників було знищено силами оборони, однак зафіксовано влучання.

"Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих", – повідомив Григоров у Телеграм-каналі вранці суботи.

За його словами, внаслідок атаки є руйнування та пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні приміщення та транспорт.

За інформацією очільника ОВА, з ночі триває ліквідація наслідків удару. На місцях працюють усі необхідні служби, людям надається необхідна допомога.

 

