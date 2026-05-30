Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1430 окупантів, два танки, 70 артсистем, сім бронемашин, 1781 БПЛА, а також 487 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб, танків – 11 960 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од, артилерійських систем – 42 930 (+70) од, РСЗВ – 1 813 (+5) од, засоби ППО – 1 398 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од, крилаті ракети – 4 693 (+6) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од, спеціальна техніка – 4 231 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.