07:29 30.05.2026

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1430 осіб та 487 од. спецтехніки – Генштаб
Сили оборони за добу ліквідували 1430 окупантів, два танки, 70 артсистем, сім бронемашин, 1781 БПЛА, а також 487 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 362 500 (+1 430) осіб, танків – 11 960 (+2) од, бойових броньованих машин – 24 643 (+7) од, артилерійських систем – 42 930 (+70) од, РСЗВ – 1 813 (+5) од, засоби ППО – 1 398 (+1) од, літаків – 436 (+0) од, гелікоптерів – 353 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 1 500 (+4) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 318 433 (+1 781) од, крилаті ракети – 4 693 (+6) од, кораблі / катери – 33 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 100 713 (+483) од, спеціальна техніка – 4 231 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

08:18 30.05.2026
Генштаб зафіксував впродовж доби 291 бойове зіткнення

03:22 30.05.2026
Витрати РФ на війну в Україні перевищать бюджет щонайменше на $28 млрд – ЗМІ

22:03 29.05.2026
Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

19:41 29.05.2026
Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

15:02 29.05.2026
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

10:02 29.05.2026
Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

08:33 29.05.2026
Окупанти за добу втратили 960 осіб та 324 од. спецтехніки – Генштаб

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

07:42 28.05.2026
Окупанти за добу втратили 1160 осіб та 264 од. спецтехніки – Генштаб

