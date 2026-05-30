30 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Фото: Pixabay

30 травня відзначають Міжнародний день картоплі, День степу, Всесвітній день розсіяного склерозу, Міжнародний день обіймів вашої кішки.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Ісаакія Далматського.

День 1557 Російська агресія - Day 1557 Russian aggression

Міжнародний день картоплі

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/78/123.

Це рішення визнає роль картоплі як одного з п’яти основних харчових продуктів у світі, що сприяє зменшенню голоду, недоїдання та бідності, особливо серед дрібних фермерів та сільських громад.

Картопля є не лише основним харчовим продуктом для мільйонів людей, але й символом стійкості та адаптивності. Вона відіграє ключову роль у гарантуванні продовольчої безпеки та покращенні харчування, особливо в регіонах з обмеженими ресурсами. Картопля також є кліматично дружньою культурою завдяки низьким викидам парникових газів.

Перше святкування Міжнародного дня картоплі відбулося 30 травня 2024 року в різних куточках світу, включно з штаб-квартирою Міжнародного центру картоплі в Перу, штаб-квартирою Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН в Римі та штаб-квартирою ООН у Нью-Йорку.

В українській культурі харчування картопля посідає провідне місце, свято картоплі в українській родині відзначають майже щодня. Застосування картоплі у традиційній українській кулінарії дуже поширене: печеня, пюре, картопля у перших стравах, деруни, зрази, запіканки, вареники з картоплею.

День степу

Заснований учасниками міжрегіонального наукового семінару " Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей", який відбувся 1 березня 2017 року в Оргуському інформаційному центрі. Також створенню свята сприяло святкування у тому ж році 90-річчя створення заповідника "Кам’яні могили", який є традиційним символом охорони степів в Україні. Учасники семінару проголосували за щорічне проведення у національних природних парках наукових конференцій з охорони степових ландшафтів.

Запровадити державне святкування було запропоновано з метою популяризації українських степів, якими багата країна. Важливою метою є їхній захист, адже степові ландшафти на сьогодні є найбільш пошкодженими та незахищеними.

Всесвітній день розсіяного склерозу

Кожного року 30 травня світ відзначає Всесвітній день розсіяного склерозу. Подію започаткувала Міжнародна федерація товариств розсіяного склерозу.

Всесвітній день розсіяного склерозу є глобальною ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності про розсіяний склероз, хронічне і потенційно виснажливе захворювання, яке вражає багатьох людей у всьому світі.

Розсіяний склероз являє собою аутоімунне захворювання, яке у результаті пошкоджує нерви людини, головний та спинний мозок. Він характеризується пошкодженням мієліну, захисної оболонки, яка оточує нервові клітини, що порушує зв’язок між мозком і тілом.

За статистикою, в Україні понад 18 тисяч людей страждають на розсіяний склероз.

Започаткований у 2009 році Міжнародною федерацією розсіяного склерозу, Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом щороку об’єднує світову спільноту, щоб підтримати людей, які страждають на розсіяний склероз, включно з пацієнтами, медичними працівниками, родинами та дослідниками, з кінцевою метою покращити якість їхнього життя та сприяти глобальним зусиллям у боротьбі з цим захворюванням.

Всесвітній день розсіяного склерозу має за мету привернення уваги людства до проблеми цього захворювання, підвищення обізнаності щодо розсіяного склерозу, залучення світової спільноти до об’єднання заради подолання складностей та організації фінансування.

Міжнародний день обіймів вашої кішки

30 травня щороку проводиться Міжнародний день обіймів вашої кішки. Цього дня для усіх любителів цих домашніх тварин з’являється чудовий привід висловити свою любов до них.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Олександра Вікентійовича Клосовського (1846–1917), українського геофізика, метеоролога, кліматолога, автора низки фундаментальних праць з кліматології України, природного режиму, температури та солоності Чорного моря; за іншими даними народився 1848 р.;

150 років від дня підписання (1876) Емського указу – таємного розпорядження Олександра ІІ про повну заборону українського письменства;

120 років від дня народження Ісаака Дем’яновича Грекула (1906–1992), українського та молдовського письменника, літературознавця, журналіста;

90 років від дня народження Ігоря Петровича Шпари (1936–2016), українського архітектора, педагога, громадського діяча, президента Національної спілки архітекторів України (1990–2012).

Ще цього дня:

1921 - Відкривається Донецький гірничий технікум, який стає майбутнім центром підготовки фахівців для вугільної промисловості;

1923 - У Празі офіційно засновують Українське історико-філологічне товариство під керівництвом Дмитра Антоновича;

1985 - На авіасалоні у Франції відбувається прем’єра гігантського українського вантажного літака Ан-124 "Руслан";

2000 - Під час похорону українського композитора Ігоря Білозора, який загинув від рук російських шовіністів, у Львові відбувається масова акція скорботи, коли на вулиці виходить понад 100 тисяч людей.

Церковне свято

Святого преподобного Ісаакія Далматського

Сьогодні, 30 травня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Ісаакія Далматського. Народився, ймовірно, в Месопотамії чи Сирії. Залишив світське життя ще в ранньому віці, усамітнившись в пустелі, де жив в молитві роками.

Коли прийшла аріанська єресь (заперечення божественності Ісуса Христа), Ісаакій залишив пустелю й попрямував до Константинополя, де мужньо виступив проти імператора-аріанця Валента. За це подвижника ув’язнили. Проте, невдовзі імператор загинув у бою, а Ісаакія було звільнено. Як виявилося, його слова були пророчими, тому він став авторитером при дворі нового імператора — Феодосія Великого.

Коли минули буремні часи, Ісаакій оселився в монастирі, якого відкрив його ж учень Далмат. Згодом монастир стали називати Далматським. Хоча сам Ісаакій прагнув тиші, він став ігуменом цього монастиря і залишався ним до глибокої старості. Помер своєю смертю 383 року.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.

З прикмет цього дня:

Гроза — літо буде врожайним; дощ від самого ранку — чекайте на урожай грибів; день ясний та сонячний — буде великий урожай жита; вранці туман — щедрий сінокіс; вітер південний — червень буде спекотним; довго кує зозуля — чекайте на довге і тепле літо; багато роси на траві — до щедрого медозбору.

Вас також можуть зацікавити новини: Вихідні в Україні очікуються прохолодні з короткочасними дощами