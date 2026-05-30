Інтерфакс-Україна
Події
06:28 30.05.2026

МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

1 хв читати

Двоє людей дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі Херсона, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За інформацією МВА, близько 21:12 у п'ятницю ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхового будинку.

"Поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка. У потерпілих діагностували вибухові травми, акубаротравми та уламкові поранення кінцівок. У чоловіка також опіки та садна плеча", – зазначається у дописі, оприлюдненому ранком суботи у Телеграм.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/72467

Теги: #постраждалі #херсон #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:09 30.05.2026
У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

22:30 29.05.2026
Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

23:29 28.05.2026
Росія вдарила по Полтавщині

Росія вдарила по Полтавщині

23:01 28.05.2026
Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

Комплекс, у якому розміщуються координатор ООН та кілька агентств, зазнав пошкоджень під час останньої атаки на Київ

18:44 27.05.2026
Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

Людина загинула, поранено жінку та двох дітей через обстріл окупантами дитячого майданчику у Херсоні – МВА

08:58 27.05.2026
Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

Ворог обстріляв Херсонщину, одна жертва і 17 постраждалих

08:51 27.05.2026
РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

РФ масовано атакувала Чернігів та область дронами, є руйнування та постраждалі

07:46 27.05.2026
Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

Армія РФ атакувала два райони Дніпропетровщини, шестеро поранених

07:43 27.05.2026
Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

Троє цивільних постраждали через ворожі дронові атаки на Херсонщині

ВАЖЛИВЕ

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ОСТАННЄ

Україна та Канада запускають спільне виробництво українських безпілотників у межах оборонно-промислової співпраці

На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

Витрати РФ на війну в Україні перевищать бюджет щонайменше на $28 млрд – ЗМІ

Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 228 ворожих атак – Генштаб

Федоров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" та оборонне партнерство

У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

За підсумками наради Трампа в Білому домі рішення щодо угоди з Іраном не ухвалено – ЗМІ

Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

Міноборони закликало не ігнорувати повітряні тривоги у вихідні, особливо в столиці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА