МВА: у Херсоні внаслідок атаки російського дрона постраждали чоловік та жінка

Двоє людей дістали поранення внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі Херсона, повідомила пресслужба Херсонської міської військової адміністрації.

За інформацією МВА, близько 21:12 у п'ятницю ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхового будинку.

"Поранення дістали 71-річний чоловік та 70-річна жінка. У потерпілих діагностували вибухові травми, акубаротравми та уламкові поранення кінцівок. У чоловіка також опіки та садна плеча", – зазначається у дописі, оприлюдненому ранком суботи у Телеграм.

