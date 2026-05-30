Україна та Канада запускають спільне виробництво українських безпілотників у межах оборонно-промислової співпраці

У межах розширення оборонно-промислової співпраці Україна та Канада запускають спільний проєкт із виробництва українських розвідувальних безпілотних систем на території Канади, продукція якого буде постачатися для потреб Сил оборони України, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Відповідну домовленість підписали представники Міністерства оборони України та Міністерства оборони Канади.

Проєкт передбачає розгортання виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони надалі будуть спрямовуватися Силам оборони України для виконання завдань із розвідки та планування операцій.

У межах ініціативи створюється спільне підприємство Airlogix-Sentinel між українською defense tech-компанією Airlogix та канадським виробником безпілотних систем Sentinel Research and Development.

"Проєкт, що буде реалізовано за підтримки урядів України та Канади, пришвидшить постачання українським воїнам обладнання для проведення розвідки і планування операцій", – зазначили у Міноборони.

У відомстві наголосили, що спільне виробництво також створює додаткові можливості для Канади, зокрема через розширення виробничих потужностей у сфері критичних технологій та доступ до рішень сучасної війни.

Україна та Канада продовжать роботу над спільними рішеннями в межах "win-win" партнерства та української стратегії оборони, які відповідають безпековим інтересам обох держав.

Джерело: https://mod.gov.ua/news/ukrayina-ta-kanada-zapuskayut-spilne-virobnicztvo-ukrayinskih-bezpilotnikiv