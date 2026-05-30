На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

На Одещині відбулася зустріч із делегацією Королівства Норвегія, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, захист критичної інфраструктури та посилення енергетичної стійкості в умовах російських атак, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Був радий вітати на Одещині Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Рагнар Хансена та Державного секретаря Міністерства оборони Норвегії Андреаса Флома", – наголосив Кіпер у Телеграм-каналі.

Основну увагу було приділено питанням захистуз цивільної інфраструктури, розвитку систем антидронової боротьби, підтримці енергетичного сектору та критичним потребам регіону в умовах постійних обстрілів.

Кіпер подякував Норвегії за підтримку України та Одещини, наголосивши, що країна є одним із ключових партнерів. За його словами, у 2022-2025 роках допомога Україні склала 13,5 млрд доларів США, а на 2026 рік передбачено ще 8,5 млрд доларів підтримки.

Значна частина цієї допомоги спрямована на безпековий та енергетичний напрями.

"Поінформував норвезьку сторону про роботу над виконанням Плану енергетичної стійкості області – розвиток розподіленої генерації, захист енергетичних об'єктів, модернізацію систем водо- та теплопостачання", – зазначив очільник ОВА.

Джерело: https://t.me/odeskaODA/16425