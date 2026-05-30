04:53 30.05.2026

На Одещині обговорили безпекову ситуацію та енергетичну стійкість регіону під час зустрічі з делегацією Норвегії – ОВА

На Одещині відбулася зустріч із делегацією Королівства Норвегія, під час якої сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, захист критичної інфраструктури та посилення енергетичної стійкості в умовах російських атак, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Був радий вітати на Одещині Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Норвегія в Україні Ларса Рагнар Хансена та Державного секретаря Міністерства оборони Норвегії Андреаса Флома", – наголосив Кіпер у Телеграм-каналі.

Основну увагу було приділено питанням захистуз цивільної інфраструктури, розвитку систем антидронової боротьби, підтримці енергетичного сектору та критичним потребам регіону в умовах постійних обстрілів.

Кіпер подякував Норвегії за підтримку України та Одещини, наголосивши, що країна є одним із ключових партнерів. За його словами, у 2022-2025 роках допомога Україні склала 13,5 млрд доларів США, а на 2026 рік передбачено ще 8,5 млрд доларів підтримки.

Значна частина цієї допомоги спрямована на безпековий та енергетичний напрями.

"Поінформував норвезьку сторону про роботу над виконанням Плану енергетичної стійкості області – розвиток розподіленої генерації, захист енергетичних об'єктів, модернізацію систем водо- та теплопостачання", – зазначив очільник ОВА.

11:44 29.05.2026
Сибіга заявив про готовність України до співпраці з Румунією для захисту від безпекових загроз

21:40 28.05.2026
Німецький Кельн готовий долучитися до проєктів з відбудови Києва – Кличко

08:47 28.05.2026
На тлі війни РФ проти України Норвегія приєднується до ініціативи Франції щодо ядерного стримування в Європі – ЗМІ

21:49 27.05.2026
Сибіга на Кіпрі обговорив із главою МЗС Індії війну РФ проти України, мир і активнішу роль країни в цьому питанні

13:53 27.05.2026
Ворог атакував Одесу БпЛА: четверо цивільних постраждали

22:51 26.05.2026
Сибіга: Україна планує перевищити довоєнний товарообіг з Африкою у $6,7 млрд і відкриє нові дипмісії

21:10 26.05.2026
Шмигаль: Норвегія надасть EUR40 млн гранту на підтримку енергетичної стійкості України

09:48 26.05.2026
Представники міжнародних делегацій відвідали Чорнобиль та Бородянку в межах Саміту міст і регіонів – КОВА

00:09 26.05.2026
Внаслідок ракетно-дронового удару РФ по Одеському регіону загинула 1 людина, ще щонайменше 3 постраждали

23:03 25.05.2026
Внаслідок удару по Одесі пошкоджено об'єкт інфраструктури, постраждали двоє людей – МВА

