03:22 30.05.2026

Витрати РФ на війну в Україні перевищать бюджет щонайменше на $28 млрд – ЗМІ

Фінансовий тиск на російський бюджет, пов'язаний із витратами на війну проти України, посилюється: у 2026 році перевитрати можуть перевищити заплановані показники щонайменше на $28 млрд, повідомляє Financial Times коментуючи листі, що фіксує зростання навантаження на державні фінанси РФ.

Згідно з документом, Міністерство фінансів РФ у лютому оцінювало, що перевитрати на війну в розмірі 2 трлн рублів можуть зрости до 4 трлн рублів у так званому "негативному сценарії". Також зазначається, що аналогічний рівень перевитрат у 4 трлн рублів очікується у 2027 і 2028 роках.

"У листі міститься прохання до уряду заморозити 2,9 трлн рублів запланованих витрат поза межами війни на цей рік, 5,4 трлн рублів на 2027 рік і 7,1 трлн рублів на 2028 рік, щоб покрити зростаючі витрати на війну", – йдеться в повідомленні.

Водночас на оборону і безпеку РФ цього року закладено $238 млрд (16,84 трлн рублів), що становить майже 40% федерального бюджету.

"Кремль планував бюджетний дефіцит у розмірі 3,8 трлн рублів на весь 2026 рік. Однак за перші чотири місяці цього року російський бюджет уже має дефіцит у 5,9 трлн рублів – або 2,5% ВВП, що є найбільшим дефіцитом із моменту, коли Путін наказав про повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році", – наголошує видання.

Окрім того Міністерство економіки РФ, за словами Financial Times, знизило прогноз зростання ВВП на 2026 рік до 0,4%, що свідчить про подальше уповільнення економіки.

Джерело: https://www.ft.com/content/93674b5c-06ea-4e49-a005-dc08e1091574?syn-25a6b1a6=1

