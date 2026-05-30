02:44 30.05.2026

Румунія звернеться до НАТО щодо прискорення постачання ППО – ЗМІ

Після інциденту з безпілотником, який увійшов у повітряний простір Румунії та врізався в багатоквартирний будинок, Бухарест звернеться до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони, повідомляє Politico опираючись на слова міністра закордонних справ Румунії Оану Цою.

"Цою заявила, що головнокомандувач НАТО, американський генерал Алексус Гринкевич, "погодився" з попередніми пропозиціями Бухареста щодо переміщення військового обладнання до країни. У відповідь на інцидент із безпілотником вона сказала, що Румунія проситиме "прискорити" їхні постачання", – йдеться в повідомленні.

Водночас Бухарест не планує наразі активувати статтю 4 НАТО, яка передбачає термінові консультації між членами Альянсу.

Як повідомлялося, безпілотник з вибуховим зарядом врізався в ніч на п'ятницю близько 2:00 у багатоквартирний будинок у Галаці. Після удару стався вибух та пожежа в квартирі на 10 поверсі. Близько 70 людей було евакуйовано або самостійно евакуювалися з будівлі. Двоє людей отримали поранення та були доставлені до клінічної лікарні швидкої допомоги галацького повлу.

Це перший випадок, коли російський дрон пошкодив житловий будинок у державі-лені НАТО, та вперше, коли унаслідок атаки є потерпілі. Житлова забудова Галацу розташована за 13 км до кордону України.

Джерело: https://www.politico.eu/article/romania-asks-for-nato-support-after-russian-drone-crash/

