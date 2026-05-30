01:33 30.05.2026

Сили оборони відбили з початку доби 228 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 228 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 п'ятниці.

"Противник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 190 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5508 дронів-камікадзе та здійснив 1922 обстріли населених пунктів і позицій наших військ", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 44 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/39285

