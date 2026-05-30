00:09 30.05.2026

У Полтавському районі через атаку БпЛА пошкоджено будинки, амбулаторію та ЛЕП, є двоє постраждалих – ОВА

Унаслідок влучань та падіння уламків ворожих безпілотних літальних апаратів у Полтавському районі зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків, будівлі амбулаторії, господарчих споруд, автомобілів та ліній електропередач, а також постраждали двоє людей.

"Протягом вечора було зафіксовано падіння уламків та влучання ворожих БЛА на кількох локаціях Полтавського району. Пошкоджено приватні будинки, будівлю амбулаторії, господарчі будівлі, авто та лінії електропередач", – йдеться і повідомленні очільника Полтавської обласної військової адміністації Віталія Дяківнича, оприлюдненому в Телеграм.

Окрім того відомо про щонайменше двох травмованих в результаті атаки: "На даний час відомо про двох травмованих. Медики надали постраждалим усю необхідну допомогу на місці".

За інформацією очільника ОВА, пожежі, які виникли через атаку, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Джерело: https://t.me/poltavskaOVA/33333

