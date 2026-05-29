Федоров обговорив з міністром оборони Данії розвиток "данської моделі" та оборонне партнерство

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про обговорення з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном подальшого розвитку "данської моделі" оборонної підтримки та розширення співпраці у сфері виробництва озброєнь.

За словами Федорова, "данська модель" вже дозволила залучити 3 млрд доларів для підтримки українського виробництва безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та ракет.

Федоров також повідомив про очікування розширення цієї програми, яка, за його словами, залишатиметься одним із ключових питань на майбутньому засіданні UDCG.

Крім того, сторони обговорили зміцнення оборонного партнерства шляхом локалізації виробництва в Данії та спільної роботи над розвитком антибалістичних рішень.

