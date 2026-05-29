23:04 29.05.2026

У Переяславі в ДТП загинув 17-річний підліток, слідство відкрито за трьома статтями – поліція

Дорожньо-транспортна пригода за участі двох неповнолітніх водіїв сталася близько 14:30 у Переяславі та призвела до загибелі 17-річного кермувальника автомобіля Skoda, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

"За попередньою інформацією, 15-річний водій транспорту BMW на перехресті однієї із вулиць допустив зіткнення із автівкою Skoda під керуванням 17-річного хлопця", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою у п'ятницю.

У відомстві наголосили, що слідчі під процесуальним керівництвом Бориспільської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, що стосується порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людини.

Окремо відкрито провадження за ст. 287 КК України, яка передбачає відповідальність за випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інші порушення правил їх експлуатації.

Джерело: https://kv.npu.gov.ua/news/zahynuv-nepovnolitnii-vodii-politsiia-kyivshchyny-rozsliduie-obstavyny-smertelnoi-dtp-na-boryspilshchyni

