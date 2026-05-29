За підсумками наради Трампа в Білому домі рішення щодо угоди з Іраном не ухвалено – ЗМІ

Питання нової угоди з Іраном залишилося невирішеним після близько двогодинної наради в ситуаційній кімнаті Білого дому за участю президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times посилаючись на високопоставленого чиновника у адміністрації.

За словами співрозмовника, адміністрація США вважає, що перебуває близько до досягнення домовленості, однак низка ключових питань усе ще перебуває на етапі обговорення. Зокрема, серед них – можливе розморожування коштів для іранської сторони.

"Зустріч президента Трампа в ситуаційній кімнаті тривала близько двох годин, але президент не прийняв рішення про нову угоду з Іраном", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social опублікував перелік своїх вимог до Ісламської республіки Іран для зняття блокади з Ормузської протоки та заявив, що було "досягнуто згоди щодо інших питань" та що "остаточне рішення" він прийме у п'ятницю.

Джерело: https://www.nytimes.com/live/2026/05/29/world/iran-war-us-trump-deal/96858bf5-a1a8-5397-8020-9b85fba3e098?smid=url-share