Інтерфакс-Україна
22:47 29.05.2026

За підсумками наради Трампа в Білому домі рішення щодо угоди з Іраном не ухвалено – ЗМІ

Питання нової угоди з Іраном залишилося невирішеним після близько двогодинної наради в ситуаційній кімнаті Білого дому за участю президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times посилаючись на високопоставленого чиновника у адміністрації.

За словами співрозмовника, адміністрація США вважає, що перебуває близько до досягнення домовленості, однак низка ключових питань усе ще перебуває на етапі обговорення. Зокрема, серед них – можливе розморожування коштів для іранської сторони.

"Зустріч президента Трампа в ситуаційній кімнаті тривала близько двох годин, але президент не прийняв рішення про нову угоду з Іраном", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше президент США Дональд Трамп у соціальній мережі Truth Social опублікував перелік своїх вимог до Ісламської республіки Іран для зняття блокади з Ормузської протоки та заявив, що було "досягнуто згоди щодо інших питань" та що "остаточне рішення" він прийме у п'ятницю.

Джерело: https://www.nytimes.com/live/2026/05/29/world/iran-war-us-trump-deal/96858bf5-a1a8-5397-8020-9b85fba3e098?smid=url-share

23:24 28.05.2026
США на Радбезі ООН: атаки РФ з використанням "Орєшніка" є варварською ескалацією, застерігаємо від здійснення так зв. систематичних ударів по Києву

21:28 28.05.2026
Член комітету Палати представників з питань розвідки: Уламки "Орєшніка" тепер і в розпорядженні США

20:51 28.05.2026
Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

20:26 28.05.2026
Путін цілеспрямовано атакує американські підприємства в Україні – сенатор Блюменталь

19:57 28.05.2026
Тимчасова повірена у справах США: Я особисто перебуваю у Києві

07:17 28.05.2026
Трамп заявив, що Ормузька протока має бути відкритою для всіх і США стежитимуть за нею – ЗМІ

20:49 27.05.2026
Трамп заявляє, що погодиться тільки на "ідеальну угоду" з Іраном

20:21 27.05.2026
Трампа не влаштовує варіант із передачею іранського збагаченого урану Росії або Китаю

19:33 27.05.2026
Повідомлення іранських ЗМІ про проєкт домовленостей зі США не відповідають дійсності – Білий дім

17:59 27.05.2026
РФ поставила завдання збільшити окупаційний контингент на щонайменше десятки тисяч – Зеленський

