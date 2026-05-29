Інтерфакс-Україна
Події
22:30 29.05.2026

Ворожий дрон атакував Херсонщину, поранено 62-річну жінку – МВА

В результаті ворожої атаки дрона близько 17:30 у Комишанах на Херсонщині постраждала 62-річна місцева жителька, повідомляє пресслужба міської військової адміністрації.

"Близько 17.30 ворог з дрона атакував Комишани. Постраждала 62-річна місцева жителька", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у Телеграм.

За інформацією відомства, жінка отримала контузію та вибухову травму.

"Співробітники поліції доставили потерпілу до лікарні. Наразі її дообстежують", – наголошують у МВА.

Джерело: https://t.me/kherson_miskrada/72462

