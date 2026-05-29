20:53 29.05.2026

ХXІV Kyiv Food and Wine Festival відбудеться 30 та 31 травня

Це найбільша з таких подій, які присвячені українським винам. Фестиваль складається з ярмарку сиру, вина інших алкогольних напоїв, яток з гарячими блюдами. Освітня програма включає лекції, дегустації, майстер-класи. До розважальної зазвичай входять конкурси, навчання народним танцям, восени обов’язковою є давка винограду в чані. В неділю проходить традиційний забіг на 5 км — Kyiv Wine Run.

Очікується участь трьох з половиною десятків виноробень та більше двох десятків сироварень. Останні кілька років фестиваль проходить на території Національного експоцентру України. Павільйони можуть змінюватися, цього разу все відбуватиметься у головному — №1.

Відбудеться також нагородження нещодавно відродженого дегустаційного конкурсу, що проходить в рамках фестивалю — Uwines Awards. Власники квитків серії PRO+ (кількість обмежена) зможуть куштувати зразки-переможці.

