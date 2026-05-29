Каллас від імені ЄС: РФ несе повну відповідальність за дії, які загрожують безпеці громадян ЄС

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас від імені ЄС виступила із заявою, в якому рішуче засуджується безрозсудне порушення повітряного простору Євросоюзу Росією.

Текст заяви розповсюджений у п'ятницю в Брюсселі.

"Європейський Союз рішуче засуджує серйозний інцидент 29 травня 2026 року, коли російський безпілотник з вибухівкою, що був частиною нічної атаки на Україну, врізався в житловий будинок у Галаці, Румунія. Європейський Союз висловлює свою повну солідарність з Румунією та тими, хто постраждав від цього інциденту", – йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що цей "безрозсудний вчинок є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України". "Росія несе повну відповідальність за наслідки своєї ескалаційної поведінки та продовження військових дій, які загрожують безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", – наголошується в тексті.

У цьому зв'язку Європейський Союз підтвердив "свою непохитну відданість безпеці Румунії та всіх держав-членів і готовий прискорити зусилля щодо посилення захисту від таких загроз, зокрема через Eastern Flank Watch та інші ініціативи щодо зміцнення європейської оборонної готовності". "ЄС продовжуватиме просувати свої ініціативи, спрямовані на посилення оборони всіх наземних, повітряних та морських кордонів ЄС, зокрема на східному фланзі, посилення оборонної готовності та зміцнення стійкості. Ми й надалі будемо підтримувати краще оснащення ЄС для дій та вирішення проблем скоординовано, з використанням комплексного підходу", – заявили в ЄС.

Крім того, в ЄС констатували, що постійне серйозне порушення Росією європейського повітряного простору лише "підсилює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від російської агресивної війни та їхньому прагненні до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права, включаючи Статут Організації Об'єднаних Націй". "У зв'язку з цим ми ще більше підвищимо ціну для Москви та підірвемо її військову машину, посилюючи санкції. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію, щоб вона припинила цю війну", – запевнили в ЄС.