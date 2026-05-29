Міноборони закликало не ігнорувати повітряні тривоги у вихідні, особливо в столиці

Міністерство оборони України звернулося до громадян із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у вихідні, наголосивши на необхідності особливо уважного ставлення до безпекових сигналів у Києві.

У відомстві закликали подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних і дотримуватися правил поведінки під час оголошення повітряної тривоги.

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряних тривог цими вихідними. Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Росіяни в агонії – нічого окрім терору та паніки вони не переслідують. Спускайтеся в укриття. Не забувайте своїх маленьких улюбленців. Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва", – йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.