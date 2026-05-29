21:35 29.05.2026

Японія виділила $14,7 млн для програми PURL – МЗС

Кошти в розмірі $14,658 млн спрямовано Японією на підтримку України в межах програми "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), повідомило Міністерство закордонних справ Японії.

Зазначається, що внесок призначений для пакету в межах програми, який охоплює лише нелетальне обладнання. Деталі нелетального обладнання, яке буде надано, будуть узгоджені з НАТО.

"Японія виділила 14 658 000 доларів США (приблизно 2,2 мільярда японських єн з Додаткового бюджету на 2025 фінансовий рік)…Японія продовжуватиме надавати підтримку Україні з метою досягнення справедливого і тривалого миру і має намір і надалі зміцнювати співробітництво між Японією і НАТО", – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Японії.

У МЗС Японії зазначили, що очікується відповідність нелетального обладнання підтримці, яка вже надається через Трастовий фонд НАТО в межах Комплексного пакета допомоги Україні.

У свою чергу міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у власному дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х та коментуючи відповідне рішення, зазначив:

"Я вдячний Японії за її новий внесок у розмірі 14,7 мільйона доларів США до ініціативи НАТО PURL з надання нелетальної допомоги. Принципова і послідовна підтримка Японії є потужним сигналом солідарності. Ми високо цінуємо внесок Японії у зміцнення стійкості України і наближення всеосяжного і тривалого миру", – наголосив він.

 

 

