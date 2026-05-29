Бережна до українця за кордоном: Якщо ти вирішиш залишитися там – у нас для тебе є план

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна вважає, що не треба тиснути на українців за кордоном для їх повернення, треба пояснити, що вони можуть продовжувати робити важливі речі для своєї держави навіть в інших країнах.

"Фундаментальним в цьому напрямі є розуміння того, що українці є суб'єктними, і в жодному разі їх не треба примушувати до прийняття певного рішення: повертайся – не повертайся, якщо ти не повернишся, то твоя держава не буде тобі допомагати, чи поважати… Але треба пояснити українцям, і ми це робимо силами різних міністерств і різних політик, що якщо ти вирішиш залишитися там – у нас для тебе є план: ти можеш стати культурним амбасадором, економічним амбасадором, ти можеш продовжувати робити важливі речі для своєї держави навіть перебуваючи за кордоном", – сказала Бережна на публічному інтерв'ю в рамках "Книжковому арсеналі" в п'ятницю, відповідаючи на запитання, як вибудовувати комунікацію з українцями за кордоном.

Крім того, вона додала, що уряд також намагається пояснити, що якщо людина ухвалить рішення повернутися, у держави є для неї можливості.

В той же час, вона констатувала, що нажаль, наразі таких програм з можливостями є набагато менше, ніж українців, які виїхали.

Серед іншого, віцепрем'єр зазначила, що країна часто експортує український культурний продукт для своїх.

"В цьому найбільша біда. На різні культурні заходи приходять переважно українці. Це означає, що українська культура знову залишається замкненою всередині. Тут успіхом буде те, що ми напрацюємо відповідь на запитання – як зробити українську культуру цікавою для іноземця, і тоді вона матиме вплив", – наголосила Бережна.