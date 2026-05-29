Одещина однією з перших протестує "єЧергу" для легкових автомобілів – віцепрем'єр

Одещина стане одним із перших регіонів, де буде проведено тестування електронної системи "Електронна черга перетину кордону" ("єЧерга") для легкових автомобілів, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Транспортного форуму в Одесі.

"Наступний крок – запуск сервісу для легкових автомобілів. І саме Одещина стане майданчиком для тестування цього рішення", – написав Кулеба в Телеграм в п'ятницю.

За його словами, також здійснюється робота над оновленням системи "єЧерга" для впорядкування пріоритетів руху, зокрема для компаній зі статусом авторизованого економічного оператора.

Серед іншого у фокусі розвиток електронної товарно-транспортної накладної, де міністерство спільно з бізнесом працює над її масштабуванням.

Окремо Кулеба також запросив бізнес, інвесторів та міжнародних партнерів долучатися до розвитку транспортної та логістичної інфраструктури України.

"Сьогодні ми формуємо нове бачення розвитку Одещини як одного з ключових логістичних центрів країни та Чорноморського регіону ", – наголосив віцепрем'єр.

Як повідомлялось, запуск "єЧегри" для легкових автомобілів планується у червні цього року, вона буде доступною для українців та іноземців.

Тоді зазначалось, що запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через застосунок "Дія", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".

Мінрозвитку у свою чергу в релізі раніше повідомляло, що відповідна послуга спочатку тестуватиметься на обраних пунктах пропуску, а заступник міністра Сергій Деркач у квітні у Брюселі уточнив агентству, що старт буде даний з одного пілотного пункту пропуску.