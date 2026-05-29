МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

Міністерство закордонних справ України вітає публікацію щорічної доповіді генсека ООН на тему сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, та включення вперше російської армії до переліку сторін, обґрунтовано підозрюваних у вчиненні систематичних актів сексуального насильства в умовах конфлікту – так званого "списку ганьби".

"Це важливий крок на шляху до встановлення істини, відновлення справедливості та забезпечення відповідальності за злочини, вчинені Російською Федерацією в ході її агресії проти України", – наголошується в коментарі, оприлюдненому пресслужбою міністерства.

Як нагадали МЗС, впродовж російської агресії тисячі громадян України – жінки, чоловіки та діти – зазнали сексуального насильства з боку військових та окупаційних структур РФ. Особливе занепокоєння викликає становище українських військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Майже кожен звільнений свідчить про сексуальне насильство, катування, приниження та інші форми нелюдського поводження в російському полоні.

"Російська Федерація використовує сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності. Україна вдячна всім причетним структурам та посадовим особам ООН за визнання цієї реальності", – підкреслили МЗС.

Загалом на сьогоднішній день Російська Федерація фігурує у переліках порушників в рамках двох ключових мандатів, створених Радою Безпеки ООН – щодо дітей та збройних конфліктів, а також щодо сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це є ще одним міжнародним підтвердженням злочинної природи путінського режиму та системного характеру вчинюваних ним злочинів.

"Водночас ми переконані, що справа не повинна обмежитися лише черговою доповіддю чи включенням до переліку порушників. Настав час переходити від декларацій до конкретних дій, спрямованих на забезпечення відповідальності Російської Федерації та її представників. Зокрема російські військові, причетні до систематичних порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, не можуть брати участі в операціях ООН з підтримання миру", – резюмували в МЗС.