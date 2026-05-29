Інтерфакс-Україна
Події
20:04 29.05.2026

МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

2 хв читати
МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

Міністерство закордонних справ України вітає публікацію щорічної доповіді генсека ООН на тему сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, та включення вперше російської армії до переліку сторін, обґрунтовано підозрюваних у вчиненні систематичних актів сексуального насильства в умовах конфлікту – так званого "списку ганьби".

"Це важливий крок на шляху до встановлення істини, відновлення справедливості та забезпечення відповідальності за злочини, вчинені Російською Федерацією в ході її агресії проти України", – наголошується в коментарі, оприлюдненому пресслужбою міністерства.

Як нагадали МЗС, впродовж російської агресії тисячі громадян України – жінки, чоловіки та діти – зазнали сексуального насильства з боку військових та окупаційних структур РФ. Особливе занепокоєння викликає становище українських військовополонених та цивільних утримуваних осіб. Майже кожен звільнений свідчить про сексуальне насильство, катування, приниження та інші форми нелюдського поводження в російському полоні.

"Російська Федерація використовує сексуальне насильство як метод ведення війни, інструмент терору, залякування та знищення людської гідності. Україна вдячна всім причетним структурам та посадовим особам ООН за визнання цієї реальності", – підкреслили МЗС.

Загалом на сьогоднішній день Російська Федерація фігурує у переліках порушників в рамках двох ключових мандатів, створених Радою Безпеки ООН – щодо дітей та збройних конфліктів, а також щодо сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Це є ще одним міжнародним підтвердженням злочинної природи путінського режиму та системного характеру вчинюваних ним злочинів.

"Водночас ми переконані, що справа не повинна обмежитися лише черговою доповіддю чи включенням до переліку порушників. Настав час переходити від декларацій до конкретних дій, спрямованих на забезпечення відповідальності Російської Федерації та її представників. Зокрема російські військові, причетні до систематичних порушень міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, не можуть брати участі в операціях ООН з підтримання миру", – резюмували в МЗС.

 

Теги: #оон #доповідь #коментар #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 29.05.2026
Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

18:38 29.05.2026
Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

Анкара після удару по турецькому судну закликала "уникати кроків, що призводять до неконтрольованої ескалації" в Чорному морі

01:28 29.05.2026
Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

Мельник закликав партнерів удесятеро збільшити допомогу Україні у сфері ППО

01:21 29.05.2026
Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

01:08 29.05.2026
Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

00:55 29.05.2026
Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

Мельник в Радбезі ООН: РФ маніпулює фактами для виправдання війни

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

22:37 27.05.2026
Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

Сибіга під час зустрічі з Каллас: відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС було б інвестицією в безпеку Європи

20:41 27.05.2026
Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

Сибіга обговорив з Сікорським безпекову ситуацію в Європі та важливість неповернення до політики умиротворення

05:38 27.05.2026
МЗС України привітало мусульман зі святом Курбан-байрам

МЗС України привітало мусульман зі святом Курбан-байрам

ВАЖЛИВЕ

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

ОСТАННЄ

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко

Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА