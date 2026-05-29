Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент з російським дроном, який у ніч проти п'ятниці вразив багатоповерховий житловий будинок у Галаці, Румунія, та зазначив, що Україна готова докластися до посилення румунської протиповітряної оборони.

"Щойно я говорив з президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії – у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба", – сказав він під час відеозвернення.