Інтерфакс-Україна
Події
19:55 29.05.2026

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

1 хв читати
Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент з російським дроном, який у ніч проти п'ятниці вразив багатоповерховий житловий будинок у Галаці, Румунія, та зазначив, що Україна готова докластися до посилення румунської протиповітряної оборони.

"Щойно я говорив з президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії – у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба", – сказав він під час відеозвернення.

 

Теги: #румунія #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 29.05.2026
Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

19:39 29.05.2026
Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

19:11 29.05.2026
Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

15:38 29.05.2026
Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

15:00 29.05.2026
Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

14:01 29.05.2026
Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

12:23 29.05.2026
Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

12:05 29.05.2026
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

10:37 29.05.2026
Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

ОСТАННЄ

Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА