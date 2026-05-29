Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по країні.

"Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги – бережіть життя. Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш", – сказав він під час відеозвернення.

Зеленський додав, що "вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості".

"Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для "петріотів", і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути", – сказав він.