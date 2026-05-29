Інтерфакс-Україна
Події
19:41 29.05.2026

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару по країні.

"Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги – бережіть життя. Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш", – сказав він під час відеозвернення.

Зеленський додав, що "вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості".

"Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для "петріотів", і достатнє постачання залежить від Америки. Сподіваємось, що Україну будуть чути", – сказав він.

 

19:11 29.05.2026
Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

10:02 29.05.2026
Очікуємо тепер, що глобальна спільнота посилить тиск на агресора, – Сибіга після засідання Радбезу ООН

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

07:35 29.05.2026
РФ атакувала безпілотниками турецьке судно біля Одещини, є постраждалі – ВМС ЗСУ

01:08 29.05.2026
Мельник в ООН: російська пропаганда визнала невибіркові удари по Києву

20:49 26.05.2026
Зеленський: Ми раді бачити в Україні будь-кого, з будь-якої держави, але піднімаємо питання повернення українців

20:02 26.05.2026
Понад 40 законопроєктів очікують підпису президента – Рух "Чесно"

16:20 26.05.2026
Президент зустрічається з представниками фракцій та груп

13:19 25.05.2026
Окупанти завдали удару по Дніпру, троє поранених

