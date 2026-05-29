19:39 29.05.2026

Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан заявив у п'ятницю в Галаці, що російський дрон, який влучив у житловий будинок, змінив траєкторію польоту після того, як, ймовірно, був збитий протиповітряною обороною над українським містом Рені, повідомляє DIGI24.

За повідомленням, Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії, та повідомив, що мешканці можуть повернутися до своїх квартир, за винятком сім'ї, яка безпосередньо постраждала від вибуху, та зазначив, що двоє потерпілих, госпіталізованих до лікарні, мають легкі поранення і добре одужують.

"На наступному засіданні НАТО буде обговорюватися питання про обладнання, яке потрібне Румунії. Відповідальність за цю ситуацію, безсумнівно, лежить на Росії. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі забезпечувати свою оборону", – заявив він.

 

15:38 29.05.2026
Генерального консула Росії в Констанці буде оголошено персоною нон грата, а консульство закриють – президент Румунії

15:00 29.05.2026
Реакція Фіцо на дрон у Галаці: наголошую на необхідності діалогу між ЄС та РФ

14:01 29.05.2026
Павел про інцидент в Галаці: Ми не повинні обмежуватися лише спільним засудженням

13:50 29.05.2026
Україна готова підтримати Румунію будь-яким необхідним чином – Зеленський про падіння дрона РФ

12:23 29.05.2026
Посол РФ викликаний до МЗС Румунії через атаку безпілотника в Галаці

12:05 29.05.2026
Дан: Румунія разом із НАТО посилюватиме ППО та захист Східного флангу після інциденту з російським дроном

10:37 29.05.2026
Кошта: Засуджую порушення повітряного простору Румунії російським дроном, ЄС єдиний в посиленні тиску на РФ

09:20 29.05.2026
Фон дер Ляєн про падіння БпЛА в Румунії: Війна Росії проти України перетнула ще одну межу

08:59 29.05.2026
НАТО засудило РФ після влучання дрона в Румунії – речниця альянсу

08:53 29.05.2026
Румунія назвала падіння дрона РФ в Галаці "серйозною і безвідповідальною ескалацією"

