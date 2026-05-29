Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Президент Румунії Нікушор Дан заявив у п'ятницю в Галаці, що російський дрон, який влучив у житловий будинок, змінив траєкторію польоту після того, як, ймовірно, був збитий протиповітряною обороною над українським містом Рені, повідомляє DIGI24.

За повідомленням, Дан заявив, що відповідальність за інцидент лежить на Росії, та повідомив, що мешканці можуть повернутися до своїх квартир, за винятком сім'ї, яка безпосередньо постраждала від вибуху, та зазначив, що двоє потерпілих, госпіталізованих до лікарні, мають легкі поранення і добре одужують.

"На наступному засіданні НАТО буде обговорюватися питання про обладнання, яке потрібне Румунії. Відповідальність за цю ситуацію, безсумнівно, лежить на Росії. Це тривалий процес, який Румунія здійснює для того, щоб і надалі забезпечувати свою оборону", – заявив він.