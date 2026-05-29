Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко

Уряд уже виділив майже 1 млрд грн на першочергові заходи та готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами засідання енергетичного штабу щодо підготовки Києва до наступного опалювального сезону.

"Також продовжуємо реалізацію експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків Києва – із закупівлею та встановленням акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування. Надаємо й іншу необхідну підтримку для підготовки столиці до зими", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Водночас, зазначила вона, відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі.

"Місто має забезпечити належну організацію робіт і використати всі надані державою можливості для підготовки до зими", – наголосила прем'єр.