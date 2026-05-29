Інтерфакс-Україна
Події
19:17 29.05.2026

Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко

1 хв читати
Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Уряд уже виділив майже 1 млрд грн на першочергові заходи та готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко за результатами засідання енергетичного штабу щодо підготовки Києва до наступного опалювального сезону.

"Також продовжуємо реалізацію експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків Києва – із закупівлею та встановленням акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування. Надаємо й іншу необхідну підтримку для підготовки столиці до зими", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Водночас, зазначила вона, відповідальність за якісну та своєчасну підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі.

"Місто має забезпечити належну організацію робіт і використати всі надані державою можливості для підготовки до зими", – наголосила прем'єр.

 

Теги: #київ #енергоштаб #свириденко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:20 29.05.2026
Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

11:22 29.05.2026
Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

Киянин випадковим пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу, його затримано

00:19 29.05.2026
Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

Китай "взяв до уваги" повідомлення про нещодавню атаку на Київ і сподівається на відновлення переговорів – представництво при ООН

21:26 28.05.2026
Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

Посли G7 продовжують свою роботу в Україні

19:47 28.05.2026
У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

У Києві відновлять конкурс для заповнення вакантних посад керівників закладів освіти – Київрада

19:28 28.05.2026
Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

Завершено аварійні роботи в ТЦ на "Лук'янівській" – ДСНС

19:01 28.05.2026
ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

ХIV “Книжковий арсенал” стартував у Києві: понад 150 учасників та 240 подій за чотири дні

17:06 28.05.2026
Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

Президент АТП і посол США в Україні відвідали зустріч послів країн G7 з представниками бізнес-асоціацій у Києві

12:06 28.05.2026
Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

Свириденко: EUR90 млрд підтримки від ЄС – це ресурс для нашої стійкості, оборони та відновлення

19:18 27.05.2026
Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

Солом'янський райсуд Києва зупинив прийом громадян та розгляд справ у будівлі по Грушецькій після обстрілу

ВАЖЛИВЕ

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

ОСТАННЄ

Бережна до українця за кордоном: Якщо ти вирішиш залишитися там – у нас для тебе є план

Одещина однією з перших протестує "єЧергу" для легкових автомобілів – віцепрем'єр

МЗС України вітає включення РФ до списку сторін, підозрюваних у вчиненні систематичного сексуального насильства в умовах конфлікту

Україна підтримає Румунію у захисті неба – Зеленський

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА