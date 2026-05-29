19:13 29.05.2026

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Державний секретар Міністерства закордонних справ Польщі Марчін Босацький 28 травня під час розмови з послом України в Польщі Василем Боднаром висловив "глибоке незадоволення" рішенням про присвоєння елітному підрозділу Сил спеціальних операцій звання "Героїв УПА".

Як повідомляє МЗС Польщі, ця позиція була також висловлена 29 травня тимчасовим повіреним у справах Польщі в Києві Пйотром Лукасєвичем під час розмови з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком.

"Глибоке невдоволення цим рішенням висловив 28 травня державний секретар Міністерства закордонних справ Марчін Босацький у розмові з послом України в Польщі, а 29 травня – Пйотр Лукасевич у розмові з заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком", – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що "з огляду на триваючу агресивну війну Росії проти України та загрозу безпеці всього регіону, польсько-українські відносини, які мають вирішальне значення для наших держав і народів, не повинні стати заручниками складної історії".

"Спільна безпека, солідарність перед обличчям російської агресії та відповідальність за майбутнє Європи вимагають зрілості та відданості діалогу з обох сторін", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ. У Польщі викликало обурення рішення Володимира Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що президент України, назвавши український підрозділ на честь Героїв УПА, "надав російській пропаганді найкращий матеріал".

Навроцький також запропонував, щоб "одним із пунктів було позбавлення президента Зеленського Ордену Білого Орла".

 

