Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про створення в Конгресі місцевих та регіональних влад окремої структури – Палати регіональних молодіжних Конгресів.

"Сьогодні важливий день і важливі рішення, які визначають нову роль та підкреслюють фундаментальне значення молоді в розвитку української держави, місцевого самоврядування й майбутнього нової європейської України", – прокоментував рішення президента заступник керівника Офісу президента України, голова Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад Віктор Микита.

Повний текст указу №446/2026 "Про внесення змін до Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України" оприлюднено на сайті Офісу президента України.