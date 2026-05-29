19:07 29.05.2026

Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Науково-експертна ради з питань державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів при Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України на третьому у цьому році засіданні, 28 травня, схвалила видачу державної реєстрації для майже 200 добрив та засобів захисту рослин (ЗЗР).

Згідно із повідомленням Європейської бізнес асоціації (ЄБА), рекомендацію до реєстрації отримали 158 засобів захисту рослин, 27 добрив, регуляторів росту та біопрепаратів.

На першому такому засіданні у січні цього року були допущені до використання на українському ринку близько 120 препаратів, а на другому у березні – понад 200 препаратів.

"Проведення таких засідань є важливою складовою гарантування продовольчої безпеки держави, забезпечення стабільної роботи аграрного сектору та нарощування експортного потенціалу України", – наголосили в Асоціації та висловили сподівання, що наступне засідання пройде у червні.

 

19:15 28.05.2026
Спілка молочних підприємств виступає за повернення повноцінних вимог до маркування харчових продуктів

Нацрада зареєструвала Newsmax Ukraine в Україні

Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

Стартував додатковий період реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури – УЦОЯО

США закликають Україну та ЄС послабити обмеження на імпорт білоруських калійних добрив – ЗМІ

США хоче, щоб Україна допомогла пом'якшити обмеження щодо білоруських добрив – ЗМІ

Виправити помилки в реєстраційних документах на додаткову сесію НМТ можна до 21 травня – УЦОЯО

Розпочався період реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ – УЦОЯО

Для участі в НМТ-2026 зареєструвалося на 14% більше вступників ніж торік, натомість за кордоном менше

МОН: Реєстрація на вступні випробування до магістратури й аспірантури розпочалася в Україні

