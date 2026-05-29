Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Науково-експертна ради з питань державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів при Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України на третьому у цьому році засіданні, 28 травня, схвалила видачу державної реєстрації для майже 200 добрив та засобів захисту рослин (ЗЗР).

Згідно із повідомленням Європейської бізнес асоціації (ЄБА), рекомендацію до реєстрації отримали 158 засобів захисту рослин, 27 добрив, регуляторів росту та біопрепаратів.

На першому такому засіданні у січні цього року були допущені до використання на українському ринку близько 120 препаратів, а на другому у березні – понад 200 препаратів.

"Проведення таких засідань є важливою складовою гарантування продовольчої безпеки держави, забезпечення стабільної роботи аграрного сектору та нарощування експортного потенціалу України", – наголосили в Асоціації та висловили сподівання, що наступне засідання пройде у червні.