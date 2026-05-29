Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

Фото: ДСНС

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник зустрівся у Києві з делегацією Сполучених Штатів на чолі із сенатором Річардом Блюменталем біля зруйнованого російським ударом будинку служби, повідомили у ДСНС.

Як повідомляється в телеграм-каналі ДСНС, Даник розповів партнерам, що під час масованої атаки ворог цілеспрямовано вдарив по будівлі ДСНС, намагаючись зупинити роботу ліній "101" та "112". Однак, попри руйнування, диспетчери в укритті безперервно приймали виклики.

Даник наголосив, що сьогодні рятувальники є пріоритетною ціллю для Росії.

Він подякував США за технічну допомогу та посилення протиповітряної оборони. Американські партнери запевнили у подальшій підтримці та висловили повагу мужнім українським рятувальникам.