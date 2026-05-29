Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Шестеро людей зазнали поранень через майже 30 російських атак по населеним пунктам, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджені шість багатоповерхівок, гімназія, інфраструктура, міський автобус та автівка. Постраждали шестеро людей. 55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. П’ятеро жінок – на амбулаторному лікуванні", – написав він у Телеграмі.

За його словами, також у Кривому Розі понівечено автобус та легковик.