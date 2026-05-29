Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Підрозділи Middle-strike ССО уразили два зенітних ракетних комплекси Тор-М2 на окупованій території Запоріжжя.

"В один з них безпілотники ССО поцілили, коли його тягачем перевозили трасою М-14 біля окупованого Бердянського на Запоріжжі у ніч проти 29 травня", – повідомляє пресслужба ССО в телеграм-каналі.

Зазначається, що росіяни використовують трасу М-14 як сухопутний коридор з Росії до Криму маршрутом Таганрог-Джанкой півднем окупованих Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. Село Бердянське стоїть між Маріуполем та Бердянськом за понад 150 км від лінії бойового зіткнення.

Другий ЗРК Тор-М2 уражено раніше неподалік окупованого Мелітополя.

"ЗРК Тор-М2 з боєкомплектом до 16 ракет прикриває ворожі підрозділи та військові об’єкти на окупованих територіях України. Як система протиповітряної та протиракетної оборони малої дальності Тор-М2 здатний збивати літаки тактичної авіації, гелікоптери, дрони та крилаті ракети", – додали в ССО.

ССО продовжують тримати під вогневим контролем цю ключову логістичну артерію противника та систематично знищують ворожу військову техніку й особовий склад, що рухаються трасою М-14.