Інтерфакс-Україна
Події
18:49 29.05.2026

СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

1 хв читати
СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"
Фото: Генштаб ЗСУ

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї, РФ.

"НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

В СБУ зазначили, що після атаки безпілотників спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі – понад 5 тис. кв. м.

"Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен – Нафта". Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі", – розповіли у спецслужбі.

На терміналі здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

В СБУ зазначили, що такі спецоперації мають стратегічне значення, адже зменшують нафтовий експорт Росії, який є головним джерелом доходів бюджету.

"Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ – це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди", – акцентували в СБУ.

Теги: #ярославль #темрюк #сбу #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 29.05.2026
Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

Підрозділи ССО уразили два російських ЗРК Тор-М2 на Запоріжжі

18:01 29.05.2026
СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

15:02 29.05.2026
Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

12:27 28.05.2026
СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

СБУ повідомила про підозру депутату Херсонської облради та трьом спільникам за співпрацю з РФ

10:37 28.05.2026
Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

Генштаб ЗСУ: Уражено НПЗ "Туапсинский", комплекси розвідки ВПС РФ, об'єкти ППО та КП противника

09:07 28.05.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1360 ворожих цілей

08:49 28.05.2026
ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

ППО збила 138 з 147 російських дронів вночі, зафіксовано влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях – Повітряні сили

19:20 27.05.2026
СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

СБС ЗСУ: Уражено низку засобів ППО, склади МТЗ, ТПД та логістичні об'єкти противника

17:04 27.05.2026
Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

Засуджено на 15 років тюрми 11 зрадників, які воювали проти ВСУ на Донеччині – СБУ

13:43 27.05.2026
Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

Викрито розкрадання 2,7 млн грн на будівництві командного пункту ЗСУ на Житомирщині – СБУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару

Дрон, що зазнав удару над територією України, змінив траєкторію польоту – президент Румунії

Уряд готує додаткові 2 млрд грн на захист енергооб'єктів і енергетичного обладнання в Києві – Свириденко

Тимчасово повірений у справах Польщі провів розмову з заступником глави МЗС України

Зеленський підписав указ про створення Палати регіональних молодіжних Конгресів

Наукова рада при Мінекономіки схвалила видачу державної реєстрації для ще майже 200 добрив та ЗЗР

Під час атаки 24 травня ворог хотів зупинити лінії "101" та "112" у Києві – ДСНС

Шестеро людей дістали поранень на Дніпропетровщині через ворожі атаки – ОВА

Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА