СБУ: Уражено НПС "Ярославль-3" та газовий термінал у порту "Темрюк"

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили стратегічну нафтоперекачувальну станцію з власним резервуарним парком "Ярославль-3" у Ярославській області та газовий термінал порту "Темрюк" у Краснодарському краї, РФ.

"НПС "Ярославль-3" є складовою магістральної Балтійської трубопровідної системи (БТС-1) та постачає сировину на розташований поблизу НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", а також до експортних терміналів порту Приморськ", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі СБУ.

В СБУ зазначили, що після атаки безпілотників спалахнули три резервуари із сирою нафтою. Площа пожежі – понад 5 тис. кв. м.

"Унаслідок ударів по газовому терміналу порту "Темрюк" зафіксовано пожежу на території ТОВ "Мактрен – Нафта". Палають, зокрема, газовий трубопровід на пірсі причалу та будівлі", – розповіли у спецслужбі.

На терміналі здійснюється перевалка зрідженого газу з вагонів і танк-контейнерів на спеціалізовані судна-газовози.

В СБУ зазначили, що такі спецоперації мають стратегічне значення, адже зменшують нафтовий експорт Росії, який є головним джерелом доходів бюджету.

"Кожна виведена з ладу НПС, кожен зупинений трубопровід чи НПЗ – це мільйони доларів, які не надійдуть до бюджету кремля та не перетворяться на ракети, дрони й снаряди", – акцентували в СБУ.