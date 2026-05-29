Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

Уряд зробив перший крок до оновлення Державної служби України з питань праці, прибравши зайві функції, які дублювали роботу інших органів або давно втратили сенс, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Натомість Держпраці більше зосередиться на безпеці людей на роботі, дотриманні трудових прав і підтримці чесних правил на ринку праці", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Крім того, було посилено соціальний напрям, зазначила вона – Держпраці матиме більше повноважень для підтримки працевлаштування людей з інвалідністю та роботодавців, які створюють доступні робочі місця.

"Держпраці повинна стати прозорою та цифровою службою, якій довірятимуть і працівники, і роботодавці. Її головне завдання – захищати права працівників і стежити за безпечними умовами праці", – резюмувала прем’єр.