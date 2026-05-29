18:01 29.05.2026

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

Фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили 16-й центр ФСБ РФ, який займається радіоелектронною розвідкою, повідомляє пресслужба СБУ.

"Цей пункт управління, розташований у Темрюцькому районі Краснодарського краю, ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників. Унаслідок атаки безпілотників СБУ було виведено з ладу ключові об’єкти центру радіоелектронної розвідки рф", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що такі спецоперації мають стратегічне значення, адже послаблюють можливості РФ контролювати повітряний простір, координувати роботу засобів ППО та наводити удари по Україні. Ураження центрів радіоелектронної розвідки відкриває нові можливості для українських дронів та ускладнює Росії захист військових об’єктів у глибокому тилу.

Теги: #альфа #сбу #фсб #ураження

