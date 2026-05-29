17:54 29.05.2026

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

Суд обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки (БЕБ) України, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди, одного з них взято під варту з альтернативою внесення застави, іншого – під цілодобовий домашній арешт, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Старшому детективу ТУ БЕБ у Київській області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави. За даними слідства, він вимагав $15 тис. за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

Крім того, аналітику БЕБ, якого підозрюють в одержанні $2 тис. за "вирішення питання" з видачею ліцензії на зберігання пального, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється за процесуального керівництва Офісу генпрокурора у взаємодії з СБУ та ДБР.

Як повідомлялось, 28 травня генпрокурор Руслан Кравченко заявив про затримання двох працівників БЕБ у Київській області – старшого детектива, який вимагав $15 тис. від фігуранта справи про підробку грошей, та аналітика, який за $2 тис. обіцяв вплинути на посадовців податкової служби для видачі ліцензії на пальне. Обох посадовців затримали прокурори Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР після одержання коштів.

Теги: #беб #хабар #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:15 29.05.2026
САП та НАБУ викрили двох осіб на вимаганні $1 млн у переможця тендеру на виробництво дронів

14:33 29.05.2026
Співачку Повалій засуджено до 12 років тюрми з конфіскацією – прокуратура

13:39 29.05.2026
Кадрові та організаційні зміни проведуть в ТУ БЕБ Київської області через викриття детективів на хабарях

18:26 28.05.2026
Генпрокурор: На хабарях викрито працівників БЕБ, затримані детектив та аналітик

15:37 28.05.2026
Канал збуту контрафактних вейпів на 27 точок викрито у Києві, вилучено продукції на 12,3 млн грн – БЕБ

15:48 25.05.2026
Організатору поставок українських будматеріалів для окупантів повідомили про підозру

14:16 24.05.2026
Головний офіс БЕБ пошкоджений внаслідок обстрілу Росії

15:24 22.05.2026
Братів-близнюків, лікарів за фахом, викрили на оформленні фіктивної інвалідності ухилянтам

17:47 20.05.2026
Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

17:19 20.05.2026
Зрадників, що навели ракети по Миколаєву, засуджено до 15 років позбавлення волі – прокуратура

