Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

Суд обрав запобіжні заходи працівникам Бюро економічної безпеки (БЕБ) України, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди, одного з них взято під варту з альтернативою внесення застави, іншого – під цілодобовий домашній арешт, повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"Старшому детективу ТУ БЕБ у Київській області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави. За даними слідства, він вимагав $15 тис. за непритягнення чоловіка до кримінальної відповідальності", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі прокуратури.

Крім того, аналітику БЕБ, якого підозрюють в одержанні $2 тис. за "вирішення питання" з видачею ліцензії на зберігання пального, суд обрав цілодобовий домашній арешт.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється за процесуального керівництва Офісу генпрокурора у взаємодії з СБУ та ДБР.

Як повідомлялось, 28 травня генпрокурор Руслан Кравченко заявив про затримання двох працівників БЕБ у Київській області – старшого детектива, який вимагав $15 тис. від фігуранта справи про підробку грошей, та аналітика, який за $2 тис. обіцяв вплинути на посадовців податкової служби для видачі ліцензії на пальне. Обох посадовців затримали прокурори Офісу генпрокурора, СБУ та ДБР після одержання коштів.