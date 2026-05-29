Інтерфакс-Україна
Події
17:43 29.05.2026

Українська мова домінує в школах, однак російська залишається переважною мовою неформального спілкування молоді – опитування

2 хв читати
Українська мова домінує в школах, однак російська залишається переважною мовою неформального спілкування молоді – опитування

Українська мова вже домінує у навчальному процесі в київських школах, однак ще не повною мірою стала мовою неформального спілкування школярів. Про це свідчать результати опитування, проведеного постійною комісією Київської міської ради з питань освіти і науки, молоді та спорту серед учнів 8-12 класів.

"Українська виграла в класі, але ще не виграла коридори закладів освіти. Вона є мовою підручника, але ще не завжди є мовою перерви, жарту, дружби та неформальної розмови", – наголосила секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді Софія Руданецька, презентуючи результати.

Так, за результатами опитування, 95% вчителів під час уроків спілкуються переважно або виключно українською мовою, що свідчить про україномовність формального навчального процесу в столиці. Водночас після дзвінка ситуація суттєво змінюється: 32,3% школярів спілкуються переважно або лише російською на перервах, а 33,3% – у дружньому середовищі поза школою.

Учасники дослідження назвали це "ефектом перерви чи ефектом дзвінка", коли українська мова підтримується правилами уроку, але втрачає позиції у неформальному спілкуванні, на перервах чи побуті.

Окрему увагу учасники приділили проблемі мовної непослідовності дорослих у школі. За словами спікерів, частина педагогів використовує українську під час уроків, але переходить на російську або двомовний формат у позаурочному спілкуванні, що створює для підлітків відчуття подвійних стандартів.

"Учнів відштовхує не українська мова. Учнів відштовхує фальш. Коли українська звучить лише "для уроку" або "для офіційної ситуації", а в живому спілкуванні дорослі повертаються до російської, це підриває довіру до мовної політики", – зазначив голова постійної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук.

Серед основних бар’єрів для переходу на українську школярі назвали звичку спілкуватися іншою мовою – 62,6%, російськомовне сімейне середовище – 46,7%, а також відсутність україномовного середовища – 37%.

Окремою зоною ризику учасники назвали цифровий простір. Лише 16,3% школярів свідомо уникають російськомовного контенту в TikTok та Instagram Reels, тоді як 30,1% готові підписуватися на російськомовних авторів, якщо контент видається цікавим.

Водночас результати дослідження демонструють позитивну динаміку: 36,8% учнів повідомили, що останнім часом стали більше використовувати українську мову, і лише 3,2% – що частіше використовують російську.

Під час заходу також наголосили, що молодь не відмовляється від української. Зокрема, 57,4% учнів хотіли б додатково вдосконалювати українську мову, а понад половина опитаних скористалася б безкоштовними онлайн-курсами. Водночас 55,2% школярів не знають про існуючі мовні курси та платформи у Києві.

Теги: #опитування #мова #спілкування #школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 29.05.2026
Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

Мадяр: очікуємо, що Київ надасть гарантії угорській меншині розмовляти їх мовою, зв'язку між розблокуванням фінансів та вступом України в ЄС немає

12:02 27.05.2026
Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

Опитування: 40% українців вважають, що Україна є лідером порівняно з іншими країнами Європи

13:32 23.05.2026
Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

Опитуванні в "Київ Цифровий" жителі столиці найчастіше відчувають постійну втому і тривогу

13:47 22.05.2026
Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

Опитування: перспективи дітей, а саме проблеми бідності та якості освіти, найбільше хвилюють українців в умовах війни – більше 80%

13:11 22.05.2026
Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

Третина експертів вважають, що війна в Україні розвиватиметься за сценарієм затяжного конфлікту, – опитування Globsec

15:10 21.05.2026
45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ – дослідження

45% батьків підтримують реформу старшої профільної школи НУШ – дослідження

13:55 21.05.2026
Перехід медпрацівника на недержавну мову можливий лише за взаємною згодою з пацієнтом – Секретаріат мовного омбудсмена

Перехід медпрацівника на недержавну мову можливий лише за взаємною згодою з пацієнтом – Секретаріат мовного омбудсмена

10:29 13.05.2026
Як навчатися в українській школі з будь-якої країни

Як навчатися в українській школі з будь-якої країни

14:47 11.05.2026
Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

14:19 07.05.2026
Опитування: 59% українців сприймають членство в ЄС позитивно, 6% – негативно

Опитування: 59% українців сприймають членство в ЄС позитивно, 6% – негативно

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

ОСТАННЄ

Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

Данія та UNOPS реалізували проєкт протирадиаційного шкільного укриття на 175 місць у Миколаївській області

Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони

У Києві відновили прямий автобус до Музею просто неба – "Київпастранс"

Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

НАБУ провела обшуки в кількох підрозділах Держприкордонслужби у справі про створення протиправних передумов під час закупівлі БпЛА

На Буковині ліквідовано схему для ухилянтів на $700 тис., серед організаторів – депутат і поліцейський

Уряд ухвалив два нові порядки для забезпечення прав людей з інвалідністю на працю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА