Данія та UNOPS реалізували проєкт протирадиаційного шкільного укриття на 175 місць у Миколаївській області

Завдяки фінансуванню Королівства Данія, Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (UNOPS) завершило будівництво нового протирадіаційного укриття в Калинівському ліцеї в Миколаївській області, повідомляє пресслужба UNOPS.

"За останні кілька років Данія побудувала десятки укриттів у школах, дитячих садках та інших громадських будівлях по всій Миколаївській області. Однак сьогодні у Калинівці ми відкриваємо щось особливе, адже це повністю обладнане протирадіаційне укриття, яке відповідає вимогам та придатне як для воєнного, так і для мирного часу. Ми дуже раді передати цей чудовий інженерний об’єкт владі Калинівки. Підтримка Данії міста Миколаїв та області є непохитною", – сказав Томас Лунд-Соренсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні.

Новозбудоване укриття є об’єктом цивільного захисту подвійного призначення, здатне захистити, зокрема, від радіоактивного забруднення. Воно може одночасно вмістити до 175 осіб і розраховане на безперервне перебування протягом 48 годин.

"Відкриття таких сучасних укриттів, як це, дозволяє забезпечити безпеку дітей та їх повернення до очного навчання навіть у прифронтових районах. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за системну підтримку Миколаївської області та за постійну роботу, спрямовану на те, щоб освіта в регіоні залишалася доступною та захищеною за будь-яких обставин", – сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Массімо Діана, директор багатонаціонального офісу UNOPS в Україні та Східній Європі, підкреслив, що такі проєкти – це інвестиція не лише у відновлення, а й у майбутнє громад, постраждалих від війни.

Укриття у Калинівці є частиною ширшого та поточного проєкту "Відновлення громад та соціальної інфраструктури", який реалізує UNOPS у Миколаєві та навколишньому регіоні за фінансування уряду Данії. Бюджет проєкту – $17,4 млн, він включає ремонт житлових кварталів, стабілізацію історичної шкільної будівлі в центрі Миколаєва та будівництво підземних притулків для шкіл. Проєкт узгоджується з Програмою переходу Данії для України, Стратегією розвитку Миколаєва до 2027 року та Стратегією розвитку Миколаївської області до 2027 року.