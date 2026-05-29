Інтерфакс-Україна
Події
17:33 29.05.2026

Данія та UNOPS реалізували проєкт протирадиаційного шкільного укриття на 175 місць у Миколаївській області

2 хв читати
Данія та UNOPS реалізували проєкт протирадиаційного шкільного укриття на 175 місць у Миколаївській області

Завдяки фінансуванню Королівства Данія, Управління Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів (UNOPS) завершило будівництво нового протирадіаційного укриття в Калинівському ліцеї в Миколаївській області, повідомляє пресслужба UNOPS.

"За останні кілька років Данія побудувала десятки укриттів у школах, дитячих садках та інших громадських будівлях по всій Миколаївській області. Однак сьогодні у Калинівці ми відкриваємо щось особливе, адже це повністю обладнане протирадіаційне укриття, яке відповідає вимогам та придатне як для воєнного, так і для мирного часу. Ми дуже раді передати цей чудовий інженерний об’єкт владі Калинівки. Підтримка Данії міста Миколаїв та області є непохитною", – сказав Томас Лунд-Соренсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Данія в Україні.

Новозбудоване укриття є об’єктом цивільного захисту подвійного призначення, здатне захистити, зокрема, від радіоактивного забруднення. Воно може одночасно вмістити до 175 осіб і розраховане на безперервне перебування протягом 48 годин.

"Відкриття таких сучасних укриттів, як це, дозволяє забезпечити безпеку дітей та їх повернення до очного навчання навіть у прифронтових районах. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за системну підтримку Миколаївської області та за постійну роботу, спрямовану на те, щоб освіта в регіоні залишалася доступною та захищеною за будь-яких обставин", – сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Массімо Діана, директор багатонаціонального офісу UNOPS в Україні та Східній Європі, підкреслив, що такі проєкти – це інвестиція не лише у відновлення, а й у майбутнє громад, постраждалих від війни.

Укриття у Калинівці є частиною ширшого та поточного проєкту "Відновлення громад та соціальної інфраструктури", який реалізує UNOPS у Миколаєві та навколишньому регіоні за фінансування уряду Данії. Бюджет проєкту – $17,4 млн, він включає ремонт житлових кварталів, стабілізацію історичної шкільної будівлі в центрі Миколаєва та будівництво підземних притулків для шкіл. Проєкт узгоджується з Програмою переходу Данії для України, Стратегією розвитку Миколаєва до 2027 року та Стратегією розвитку Миколаївської області до 2027 року.

Теги: #данія #укриття #миколаївщина #unops

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:23 24.05.2026
Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

Люди залишилися заблокованими в укритті в бізнес-центрі в Києві після влучання, служби прямують на місце – КМВА

04:29 24.05.2026
Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

Вхід до укриття біля школи в Києві засипало внаслідок удару, служби прямують на місце – мер

05:54 15.05.2026
Королева Данії Маргрете ІІ госпіталізована до лікарні через серцеві судоми – королівський дім

Королева Данії Маргрете ІІ госпіталізована до лікарні через серцеві судоми – королівський дім

18:35 13.05.2026
Данія офіційно приєднується до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України – Сибіга

Данія офіційно приєднується до Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України – Сибіга

14:51 12.05.2026
Нову лінію очищення води у Миколаївській області введено в експлуатацію за грант ЄС в EUR3 млн

Нову лінію очищення води у Миколаївській області введено в експлуатацію за грант ЄС в EUR3 млн

10:35 12.05.2026
Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

Лише у 25% шкіл в укриттях створено умови для проведення навчання – голова комітету Ради

16:35 10.05.2026
Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Хлопця поранено атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

14:36 10.05.2026
Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

Дві людини поранені через атаку дрона окупантів на Миколаївщині – ОВА

09:36 09.05.2026
Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони

15:51 08.05.2026
УЧХ презентував грантові можливості для громад Чернігівщини та Миколаївщини

УЧХ презентував грантові можливості для громад Чернігівщини та Миколаївщини

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

ОСТАННЄ

Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

Українська мова домінує в школах, однак російська залишається переважною мовою неформального спілкування молоді – опитування

Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони

У Києві відновили прямий автобус до Музею просто неба – "Київпастранс"

Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

НАБУ провела обшуки в кількох підрозділах Держприкордонслужби у справі про створення протиправних передумов під час закупівлі БпЛА

На Буковині ліквідовано схему для ухилянтів на $700 тис., серед організаторів – депутат і поліцейський

Уряд ухвалив два нові порядки для забезпечення прав людей з інвалідністю на працю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА