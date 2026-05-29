Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони

Перша партія шведських винищувачів JAS 39 Gripen надійде Україні протягом найближчих 10 місяців разом з ракетами великої дальності Meteor, повідомили у Міністерстві оборони України.

"Літаки Gripen із ракетами Meteor можуть допомогти витіснити російську авіацію на більшу відстань і зменшити можливості ворога для масованого застосування авіабомб", – зазначили на сайті військового відомства.

Як розповіли у Міноборони, Meteor – це далекобійна ракета класу "повітря-повітря" виробництва європейського концерну MBDA. Вона має дальність ураження понад 100 км, максимальна дальність може сягати до 200 км. Ракета здатна розвивати швидкість близько 4,6 тис. км на годину.

Meteor оснащено активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

"Це дає їй можливісь підтримувати високу швидкість на всій траєкторії польоту та ефективно працювати по повітряних цілях на великій дальності. Ці характеристики роблять Meteor одним із найпотужніших інструментів у класі далекобійних ракет "повітря-повітря". Gripen, озброєні такими ракетами, зможуть створити постійну загрозу для носії КАБів, зокрема Су-34, відганяючи їх від лінії фронту", – резюмували у Міноборони.