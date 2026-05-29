Інтерфакс-Україна
Події
17:27 29.05.2026

Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони

1 хв читати
Перша партія Gripen надійде в Україну разом з ракетами великої дальності Meteor – Міноборони
Фото: saab.com

Перша партія шведських винищувачів JAS 39 Gripen надійде Україні протягом найближчих 10 місяців разом з ракетами великої дальності Meteor, повідомили у Міністерстві оборони України.

"Літаки Gripen із ракетами Meteor можуть допомогти витіснити російську авіацію на більшу відстань і зменшити можливості ворога для масованого застосування авіабомб", – зазначили на сайті військового відомства.

Як розповіли у Міноборони, Meteor – це далекобійна ракета класу "повітря-повітря" виробництва європейського концерну MBDA. Вона має дальність ураження понад 100 км, максимальна дальність може сягати до 200 км. Ракета здатна розвивати швидкість близько 4,6 тис. км на годину.

Meteor оснащено активною радіолокаційною головкою самонаведення та прямоточним повітряно-реактивним двигуном.

"Це дає їй можливісь підтримувати високу швидкість на всій траєкторії польоту та ефективно працювати по повітряних цілях на великій дальності. Ці характеристики роблять Meteor одним із найпотужніших інструментів у класі далекобійних ракет "повітря-повітря". Gripen, озброєні такими ракетами, зможуть створити постійну загрозу для носії КАБів, зокрема Су-34, відганяючи їх від лінії фронту", – резюмували у Міноборони.

Теги: #міноборони #gripen

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 28.05.2026
Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

Україна планує закупити до 20 шведських винищувачів Gripen зі 150 за рахунок USL

15:31 28.05.2026
Швеція передасть Україні 16 літаків JAS 39 Gripen C/D вже на початку 2027р. і ще 22 нових моделі E до 2030 року

Швеція передасть Україні 16 літаків JAS 39 Gripen C/D вже на початку 2027р. і ще 22 нових моделі E до 2030 року

15:22 28.05.2026
Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

Україна отримає перші Gripen у грудні-січні – Зеленський

12:17 28.05.2026
Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабмін перепризначив Турчака держсекретарем Міноборони

19:05 27.05.2026
У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

У Литві створюються підрозділи дистанційних безпілотних операцій

15:06 27.05.2026
Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

Міноборони: оновлену програму БЗВП вже запровадили у 6 навчальних центрах Сухопутних військ ЗСУ

18:01 26.05.2026
Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

Міноборони: військові у 2026р отримали майже пів мільйона БпЛА та техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence

14:51 25.05.2026
Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

Україна замовила рекордну партію далекобійних артснарядів 155мм у 6 виробників – міністр Федоров

14:42 25.05.2026
Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг – можна використовувати витяг із Реєстру ветеранів

11:57 21.05.2026
Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

Міністр оборони: Стратегічна мета – вийти на стабільний показник 95% перехоплення повітряних цілей

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

ОСТАННЄ

Уряд прибрав зайві функції Держпраці, дублюючі задачі інших органів – Свириденко

СБУ уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ РФ у Краснодарському краї

Суд взяв під арешт працівників БЕБ, яких викрили на хабарях – прокуратура

Українська мова домінує в школах, однак російська залишається переважною мовою неформального спілкування молоді – опитування

Данія та UNOPS реалізували проєкт протирадиаційного шкільного укриття на 175 місць у Миколаївській області

У Києві відновили прямий автобус до Музею просто неба – "Київпастранс"

Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

НАБУ провела обшуки в кількох підрозділах Держприкордонслужби у справі про створення протиправних передумов під час закупівлі БпЛА

На Буковині ліквідовано схему для ухилянтів на $700 тис., серед організаторів – депутат і поліцейський

Уряд ухвалив два нові порядки для забезпечення прав людей з інвалідністю на працю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА