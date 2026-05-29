17:23 29.05.2026

У Києві відновили прямий автобус до Музею просто неба – "Київпастранс"

У Києві організовано прямий автобусний маршрут №58 "Станція метро "Виставковий центр" – Національний музей народної архітектури та побуту України" повідомляють у КП "Київпастранс".

"З метою поліпшення транспортного обслуговування для зручності пасажирів з 30 травня організовано рух автобусного маршруту № 58 за маршрутом "Станція метро "Виставковий центр" – Національний музей народної архітектури та побуту України", – йдеться у повідомленні у телеграм-каналі перевізника.

У розкладі, оприлюдненому на сайті "Київпастранс", зазначається, що кінцева зупинка маршруту А58 розташована безпосередньо на вул. Академіка Тронька, перед вхідною групою до Музею просто неба. Початкова зупинка розташована неподалік станції метро "Виставковий центр". Вказується, що по буденних днях на маршруті буде курсувати два випуски автобусів, а по вихідних – один.

Довгий час великогабаритні автобуси не пускали до самих воріт через невідповідність вул. Академіка Тронька параметрам безпеки руху. Наразі доїхати Музею просто неба можна на Тр11 та А57, але від зупинки треба пройти до скансену близько 1 км. У 2024 році мерія запустила пряме сполучення – МТ496 у вихідні дні почало здійснювати спеціальний заїзд по вул. Академіка Тронька прямо до головних воріт Музею. Втім фактично це зупинка "на вимогу", а графік руху маршрутки у вихідних в середньому становить один випуск на дві години.

