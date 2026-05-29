17:19 29.05.2026

Харків'янин засуджений до 15 років ув'язнення за коригування масованої атаки БпЛА у червні минулого року

Суд виніс обвинувальний вирок 49-річному харків’янину, який коригував масовану атаку російських безпілотників 5 червня минулого року, внаслідок якої постраждали 18 осіб.

"Суд визнав його винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) та призначив покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними сторони обвинувачення, у травні минулого року обвинувачений налагодив сталий зв’язок через телеграм із військовослужбовцем окремої бригади спеціального призначення ЗС РФ і за його завданням повітряні атаки по Харкову. Майже щодня чоловік на велосипеді об’їжджав місто у пошуках місць розташування особового складу і військової техніки Сил оборони. Зібрані відомості він надсилав російському спецпризначенцю у вигляді текстових повідомлень і позначок Гугл-мап.

Окрім цього, за завданням росіянина харків’янин зібрав і надіслав йому інформацію щодо наслідків масованої атаки безпілотників уніч 5 червня.

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину частково. Він стверджував, що не знав, що його співрозмовником є представник РФ.

Однак суд вирішив, що докази, надані прокуратурою, є більш обгрунтованими і виніс обвинувальний вирок.

Як повідомлялося, вночі 5 червня 2025 року російські війська завдали по Харкову масованого удару безпілотниками типу "Герань-2". Були пошкоджені житлові будинки, ліцей, магазин, автомобілі тощо. Постраждали 18 людей, у тому числі діти.

