17:14 29.05.2026

НАБУ провела обшуки в кількох підрозділах Держприкордонслужби у справі про створення протиправних передумов під час закупівлі БпЛА

Співробітники НАБУ провели обшуки в кількох підрозділах Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в Києві. Слідчі дії пов’язані з закупівлею безпілотних авіаційних комплексів в минулому році, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Попередньо, за даними слідства, військовослужбовець відомства підозрюється за фактом створення умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі", – йдеться у повідомленні в Facebook.

В ДПСУ наголосили, що саму процедуру закупівлі було проведено законно, переможцем визнано фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру.

"Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, сприяє проведенню процесуальних заходів та сама зацікавлена в об’єктивному розслідуванні всіх обставин, аби встановити ступінь причетності військового", – зазначається в повідомленні.

Як вказали в ДПСУ, в рамках розслідування слідству надається вся необхідна інформація, зокрема, матеріали з проведення переговорних процедур під час тендеру.

"Яка причетність військовослужбовця до протиправних дій і міру його відповідальності має визначити суд, оцінивши докази обвинувачення. Наголосимо, що покривати будь-які протиправні дії ніхто не буде", – резюмується в повідомленні.

