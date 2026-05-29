17:04 29.05.2026

На Буковині ліквідовано схему для ухилянтів на $700 тис., серед організаторів – депутат і поліцейський

На Буковині ліквідовано масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон, серед затриманих – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Десятеро учасників перетворили втечі за кордон на добре організований бізнес. Серед їхніх "клієнтів" були не лише військовозобов’язані, а й діючі військовослужбовці", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, схема працювала системно та злагоджено: трансфери по країні, конспіративні маршрути, нічна логістика, орендовані квартири та готелі, GPS-навігація, радіостанції, тепловізори, дрони та чіткий розподіл ролей між учасниками.

Кравченко зазначив, що щомісяця зловмисники незаконно переправляли щонайменше 10 осіб.

"З грудня минулого року за кордон таким способом потрапили близько 60 чоловіків. Орієнтовний прибуток організаторів перевищив $700 тис.", – зауважив генпрокурор.

Він наголосив, що серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області.

За даними слідства, депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок, а поліцейський координував рух через блокпости.

"Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску", – додав Кравченко.

Проведено 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Вилучено БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, 9 радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи.За інформацією соцмереж, головним фігурантом, якого затримала СБУ, виявився Микита Шатілін – з 2025 року голова депутатської фракції ВО "Батьківщина" в Ірпінській міськраді та керівник Управління з питань ветеранської політики міста. Він – ветеран АТО з 2014 року, брав участь у бойових діях після повномасштабного нападу. Працював в апараті Гостомельської селищної ради (відділ культури, молоді та спорту; раніше – відділ бухобліку та звітності). Крім того, він нібито у 2024 році отримував офіційну заробітну плату від СБУ (задекларовав близько 1,28 млн грн).

12:33 19.05.2026
Понад 68 тис. осіб., які намагалися незаконно перетнути кордон, затримали прикордонники з лютого 2022 року – Демченко

10:26 19.05.2026
Військовий на Львівщині пропонував відстрочку від мобілізації за $16 тис. – ДБР

15:20 18.05.2026
ДБР викрило посадовця "Центру пробації", який за $12 тис обіцяв викупити чоловіка з ТЦК

14:57 18.05.2026
В Румунію з 2022 року нелегально втекли 32 тис українців, 39 загинули в горах – ЗМІ

14:55 18.05.2026
ДПСУ: спроба незаконного перетину кордону завершилась трагедією

14:32 18.05.2026
Правоохоронці викрили ще чотири схеми продажу тилових посад в ЗСУ

14:34 12.05.2026
СБУ викрила у Києві дві масштабні схеми ухилення від мобілізації

11:35 05.05.2026
Правоохоронці затримали організатора переправлення чоловіків за кордон за $23 тис

17:54 30.04.2026
Правоохоронці ліквідували схему ухиляння від мобілізації у Білій Церкві: серед фігурантів справи інструктор РТЦК

11:42 28.04.2026
ДБР повідомило про підозру посадовцям ТЦК на Миколаївщині за схеми по ухиленню від мобілізації

