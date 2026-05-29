На Буковині ліквідовано схему для ухилянтів на $700 тис., серед організаторів – депутат і поліцейський

На Буковині ліквідовано масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон, серед затриманих – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Десятеро учасників перетворили втечі за кордон на добре організований бізнес. Серед їхніх "клієнтів" були не лише військовозобов’язані, а й діючі військовослужбовці", – написав генпрокурор в телеграм-каналі в п’ятницю.

За його словами, схема працювала системно та злагоджено: трансфери по країні, конспіративні маршрути, нічна логістика, орендовані квартири та готелі, GPS-навігація, радіостанції, тепловізори, дрони та чіткий розподіл ролей між учасниками.

Кравченко зазначив, що щомісяця зловмисники незаконно переправляли щонайменше 10 осіб.

"З грудня минулого року за кордон таким способом потрапили близько 60 чоловіків. Орієнтовний прибуток організаторів перевищив $700 тис.", – зауважив генпрокурор.

Він наголосив, що серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції з Чернівецької області.

За даними слідства, депутат перевозив чоловіків та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок, а поліцейський координував рух через блокпости.

"Надалі людей переховували, формували в невеликі групи та переправляли до Румунії поза офіційними пунктами пропуску", – додав Кравченко.

Проведено 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві. Вилучено БпЛА, GPS-трекер, тепловізори, камери відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, 9 радіостанцій, комп’ютерну техніку, чорнові записи, екіпірування, зброю та готівку в різних валютах на понад 2,5 млн грн.

Усіх учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон України та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період.

Суд уже обрав підозрюваним запобіжні заходи.За інформацією соцмереж, головним фігурантом, якого затримала СБУ, виявився Микита Шатілін – з 2025 року голова депутатської фракції ВО "Батьківщина" в Ірпінській міськраді та керівник Управління з питань ветеранської політики міста. Він – ветеран АТО з 2014 року, брав участь у бойових діях після повномасштабного нападу. Працював в апараті Гостомельської селищної ради (відділ культури, молоді та спорту; раніше – відділ бухобліку та звітності). Крім того, він нібито у 2024 році отримував офіційну заробітну плату від СБУ (задекларовав близько 1,28 млн грн).