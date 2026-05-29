Уряд ухвалив два нові порядки для забезпечення прав людей з інвалідністю на працю

Кабінет міністрів України затвердив два порядки щодо контролю над виконанням роботодавцями нормативу робочих місць, а також оцінки роботодавців, які можуть отримувати пільги за створення робочих місць для людей з інвалідністю, йдеться у публікації на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як пояснили у відомстві, перший документ прописує механізм контролю над виконанням нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю, що дозволить усунути правову невизначеність і встановити чіткі критерії оцінки для бізнесу. При цьому перевірки за оновленими процедурами розпочнуться лише з 1 липня 2026 року, аби надати роботодавцям час для адаптації.

Другий порядок визначає умови проведення оцінки роботодавців, які фактично створюють інклюзивні робочі місця, та порядок надання їм висновків для отримання податкових пільг.

Механізм поширюватиметься на підприємства та підприємців трудової інтеграції, а також на установи захищеного працевлаштування з некомерційним статусом.

Очікується, що впроваджені зміни сприятимуть зростанню рівня зайнятості осіб з інвалідністю та розвитку безбар’єрного ринку праці, ефективному держконтролю за виконанням нормативу робочих місць. Також вони допоможуть зробити зрозумілими правила для роботодавців, допоможуть із прозорим застосуванням пільг зі сплати податків і зборів.