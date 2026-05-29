Інтерфакс-Україна
Події
16:23 29.05.2026

У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

2 хв читати
У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

У Полтаві судитимуть посадовців міської ради та підприємця за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Серед обвинувачених – ексдиректор одного з департаментів Полтавської міської ради, двоє його підлеглих та колишній власник приватного підприємства", – йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, фігурантів обвинувачують у зловживанні владою, службовому підробленні та відмиванні бюджетних коштів, набутих під час закупівлі телефонів супутникового зв’язку для потреб Збройних Сил України.

У ході слідства встановлено, що у 2023 році тодішній очільник департаменту міськради, що опікувався питаннями оборони в регіоні, спільно з приватним підприємцем організували закупівлю 70 супутникових телефонів із сім-картами та річним пакетом хвилин для потреб Полтавського обласного ТЦК та СП за цінами, що значно перевищували ринкові. "Для реалізації схеми посадовець долучив до протиправної діяльності двох своїх підлеглих працівників – спеціаліста із публічних закупівель та матеріально відповідальну особу", – зазначається в повідомленні.

За інформацією поліції, сторони уклали договір на постачання обладнання, після чого бюджетні кошти у повному обсязі – понад 5,3 млн грн – було перераховано на рахунок товариства. Однак, як наголошується в повідомленні, техніку військові так і не отримали, а надалі зловмисники вивели отримані кошти в готівку та розподілили між собою, таким чином легалізувавши.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно колишнього директора Департаменту міськради, його підлеглих та підприємця скеровано до суду.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ. Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону.

Теги: #полтава #нацполіція #розкрадання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:45 29.05.2026
Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

Двох підлітків шпиталізовано через підрив на НВП у Харківській області

14:24 29.05.2026
Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

Поліцейський в Рівному ймовірно скоїв самогубство

14:42 26.05.2026
Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

Викрито адміністратора VPN-сервісу, який допомагав кіберзлочинцям приховувати хакерські атаки по всьому світу – Нацполіція

11:11 26.05.2026
Нацполіція: викрито схему привласнення 27 млн грн гумдопомоги деокупованим громадам Київщини

Нацполіція: викрито схему привласнення 27 млн грн гумдопомоги деокупованим громадам Київщини

03:03 25.05.2026
Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

Поліція показала відео з бодікамер патрульних після атаки на Київ

12:59 23.05.2026
Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

Троє поліцейських постраждали через атаку БпЛА по авто поліції на Чернігівщині – поліція

12:44 21.05.2026
Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

Розпочато комплексні перевірки у регіонах, де викрито посадовців поліції на злочинних схемах, – Нацполіція

18:12 20.05.2026
Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

Людина загинула у ДТП у Києві – поліція

17:47 20.05.2026
Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

Посадовці поліції, які фігурують у справі про "кришування" схеми з відвертим контентом, відсторонені від виконання обов'язків

14:27 20.05.2026
У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

У топпосадовців Нацполіції вилучено елітний автопарк, швейцарські годинники, зброю та готівку в сумі понад 22,6 млн грн – генпрокурор

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

ОСТАННЄ

ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

САП та НАБУ викрили двох осіб на вимаганні $1 млн у переможця тендеру на виробництво дронів

Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА