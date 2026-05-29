У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

У Полтаві судитимуть посадовців міської ради та підприємця за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ, повідомляє департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"Серед обвинувачених – ексдиректор одного з департаментів Полтавської міської ради, двоє його підлеглих та колишній власник приватного підприємства", – йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції в п’ятницю.

Згідно з повідомленням, фігурантів обвинувачують у зловживанні владою, службовому підробленні та відмиванні бюджетних коштів, набутих під час закупівлі телефонів супутникового зв’язку для потреб Збройних Сил України.

У ході слідства встановлено, що у 2023 році тодішній очільник департаменту міськради, що опікувався питаннями оборони в регіоні, спільно з приватним підприємцем організували закупівлю 70 супутникових телефонів із сім-картами та річним пакетом хвилин для потреб Полтавського обласного ТЦК та СП за цінами, що значно перевищували ринкові. "Для реалізації схеми посадовець долучив до протиправної діяльності двох своїх підлеглих працівників – спеціаліста із публічних закупівель та матеріально відповідальну особу", – зазначається в повідомленні.

За інформацією поліції, сторони уклали договір на постачання обладнання, після чого бюджетні кошти у повному обсязі – понад 5,3 млн грн – було перераховано на рахунок товариства. Однак, як наголошується в повідомленні, техніку військові так і не отримали, а надалі зловмисники вивели отримані кошти в готівку та розподілили між собою, таким чином легалізувавши.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт стосовно колишнього директора Департаменту міськради, його підлеглих та підприємця скеровано до суду.

Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ. Процесуальне керівництво здійснювала Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Центрального регіону.