16:22 29.05.2026

ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

OSINT-проєкт DeepState повідомив про звільнення території поблизу села Новоселівка Синельниківського району Дніпропетровської області та про масові зачистки від ворога територій на олександрівському напрямку фронту.

"Підтверджуємо інформацію Генерального штабу ЗСУ про успіхи Сил оборони України на олександрівському відтинку. Сили Оборони України звільнили територію поблизу Новоселівки, а також проводять зачистки від ворога поблизу Воронного, Січневого, Піддубного, Товстого, Новохатського та Зеленого Гаю", – повідомляється в Телеграм проєкту в п’ятницю.

Згідно з мапами проєкту, площа російської окупації на олександрівському напрямку фронту у Волноваському районі Донецької області та Синельниківському районі Дніпропетровської скоротилася за минулу добу на 46,38 кв . км.

При цьому повідомляється, що село Новоселівка Дніпропетровської області та територія на південь від нього до околиць села Вороне загальною площею 8,31 кв. км Силами оборони звільнена, натомість на 38,52 кв. км збільшився тзв "район проникнення" ("сіра зона").

На інших напрямках фронту без змін.

Як повідомлялося, в останні місяці 2025 року середнє зростання площі російської окупації коливалося на рівні 8-14 кв. км на добу. У кінці січня воно почало знижуватись і у середині лютого Сили оборони почали поступове витіснення ворога на олександрівському напрямку в Дніпропетровській та суміжних районах Запорізької та Донецької областей, яке тривало два тижні, а в останній тиждень лютого загальна площа окупації навіть зменшилась уперше з 2022 року. В березні зростання площі ворожої окупації поновилося. У квітні темпи просування ворога складали 4-5 кв. км на добу, у травні – менше 3 із тенденцією до скорочення. Минулого тижня окупанти просувалися в середньому на 1,2 кв. км щодоби, а район проникнення зростав щодоби в середньому на 0,4 кв. км.

