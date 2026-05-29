16:15 29.05.2026

САП та НАБУ викрили двох осіб на вимаганні $1 млн у переможця тендеру на виробництво дронів

Антикорупційні органи викрили та повідомили про підозру двом особам – посадовцю Державної прикордонної служби України (ДПСУ) та власнику приватної компанії, які вимагали у переможця тендеру на виробництво дронів $1 млн хабара начебто за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників. Осіб викрито на вимаганні $1 млн.", йдеться у повідомленні САП в телеграм у п’ятницю

Повідомляється, що у межах досудового розслідування встановлено, що посадовець адміністрації ДПСУ домовився про проведення процедур публічних закупівель безпілотних літальних апаратів підрозділами ДПСУ. Він визначив умови проведення закупівель з метою забезпечення перемоги підконтрольного його пособнику товариства. Попри плани спільників до участі в тендері долучилося ще одне підприємство, керівник якого запропонував більш вигідну пропозицію – поставити 270 безпілотних авіаційних комплексів за 825 млн грн.

"Дізнавшись про це, підприємець звернувся до нього з проханням не знижувати ціни на згадані технічні засоби, оскільки вже є домовленості про перемогу саме його товариства. Однак новий учасник все ж надав оновлену пропозицію, згідно з якою загальна вартість знизилась до 760 млн грн. У підсумку саме новий учасник і здобув перемогу", – розповіли у САП деталі справи.

Оскільки плани на одержання прибутків від підконтрольного товариства були зірвані, особи вирішили отримати вигоду від переможця тендеру. "Так, підприємець почав переконувати його в необхідності надати хабар за безпроблемне укладення та виконання майбутнього договору. Він навіть організував телефонну розмову з представником ДПСУ, щоб остаточно запевнити його в тому, що всі вимоги висуваються за погодженням з адміністрацією відомства", – йдеться у повідомленні САП.

Розмір неправомірної вигоди становив $1 млн (5-10% від загальної суми майбутнього договору). Ці кошти особи планували розділити між собою та посадовцями ДПСУ.

Посадовцю ДПСУ інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, власнику компанії – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідство триває.

