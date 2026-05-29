Інтерфакс-Україна
15:48 29.05.2026

Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони
Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляє про готовність української армії до відбиття нападу з боку Білорусі, у той же час зазначає, що не спостерігає готовності самого противника до нападу з півночі.

"Так, ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи. Ні, ми не бачимо готовності напасти на нас, умовно "завтра", – написав Бескрестнов у Фейсбук у п’ятницю.

За його словами, українська розвідка відстежує ситуацію, а армія "готова до найрізноманітніших сценаріїв і подій".

"У нас достатньо укріплень, військ на кордонах і військ у готовності, щоб відбити можливу агресію. Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин", – наголосив радник міністра оборони.

Він вважає, що відкриття фронту з Білоруссю може мати лише мету відтягнути частину українських військ на нову ділянку фронту або ж РФ спробує використати Білорусь як плацдарм для запуску ракет або дронів.

"Я щиро вірю, що народ і армія РБ бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля. Народам України та Білорусі нема чого ділити і нема чого ворогувати", – додав Бескрестнов.

Як повідомлялося, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режима Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. "Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив він.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про наявність плану нанесення низки ударів по території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, згідно з яким РФ та Білорусь створюють передумови для того, щоб виправдати нанесення Росією ударів безпілотниками по Україні з території Білорусі. У той же час зазначається, що навряд чи Білорусь розпочне наземне вторгнення в Україну, і ISW не спостерігав та не перевіряв самостійно жодного накопичення білоруських військ на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росія також не має резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну.

14:17 29.05.2026
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Посилення ворожих наративів про, нібито, небажання Президента України завершувати війну і "провокування" Білорусі"

13:07 29.05.2026
В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

11:15 29.05.2026
Сибіга: Плануємо розширення повноваження призначеного посла, відповідального за питання Білорусі

01:21 29.05.2026
Постпред в ООН Мельник попередив про "руйнівні наслідки" для Білорусі у разі її залучення до війни проти України

09:45 27.05.2026
ISW: Росія може використати Білорусь для ударів по логістичних маршрутах України

20:01 26.05.2026
Тихановська: Лукашенко торгує політв'язнями за зняття санкцій, але знімати санкції за його співучасть у війні не можна

18:46 26.05.2026
Командувач СБС повідомив про плани відповіді Білорусі, якщо та вступить у війну на боці РФ: перші 500 цілей вже на олівці

18:45 26.05.2026
Спорт не може бути платформою для легітимізації держав-агресорів – Сибіга та Бідний про рішення FIG

18:06 26.05.2026
Голова ЄК: Підстав для зняття санкцій з білоруського хлоркалію у ЄС немає

15:57 26.05.2026
ДПСУ про заяви режима Лукашенка щодо БПЛА: Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність

