Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляє про готовність української армії до відбиття нападу з боку Білорусі, у той же час зазначає, що не спостерігає готовності самого противника до нападу з півночі.

"Так, ми фіксуємо активність, яка в майбутньому може становити загрозу для нас або країн Європи. Ні, ми не бачимо готовності напасти на нас, умовно "завтра", – написав Бескрестнов у Фейсбук у п’ятницю.

За його словами, українська розвідка відстежує ситуацію, а армія "готова до найрізноманітніших сценаріїв і подій".

"У нас достатньо укріплень, військ на кордонах і військ у готовності, щоб відбити можливу агресію. Глобальне вторгнення формату 2022 року вже не повториться. Війна змінилася. Будь-яка колона техніки не протримається й кількох годин", – наголосив радник міністра оборони.

Він вважає, що відкриття фронту з Білоруссю може мати лише мету відтягнути частину українських військ на нову ділянку фронту або ж РФ спробує використати Білорусь як плацдарм для запуску ракет або дронів.

"Я щиро вірю, що народ і армія РБ бачать сучасний формат і результати поточної війни для всіх сторін і не дозволять втягнути себе в це божевілля. Народам України та Білорусі нема чого ділити і нема чого ворогувати", – додав Бескрестнов.

Як повідомлялося, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" спростував заяви режима Лукашенка про нібито щоденні спроби перетину українськими безпілотниками кордону Білорусі. "Чергова спроба білорусі звинуватити в чомусь Україну і перекинути на нас відповідальність. При цьому вкотре зазначити про відсутність загроз для України з боку білорусі. Це вже було, це ми проходили і пам’ятаємо", – заявив він.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про наявність плану нанесення низки ударів по території Білорусі, якщо та наважиться вступити у війну проти України на боці РФ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) опублікував звіт, згідно з яким РФ та Білорусь створюють передумови для того, щоб виправдати нанесення Росією ударів безпілотниками по Україні з території Білорусі. У той же час зазначається, що навряд чи Білорусь розпочне наземне вторгнення в Україну, і ISW не спостерігав та не перевіряв самостійно жодного накопичення білоруських військ на білорусько-українському кордоні, яке було б достатнім для наземного вторгнення. Росія також не має резервів, необхідних для підтримки білоруських військ у разі наземного вторгнення в Україну.