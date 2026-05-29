Інтерфакс-Україна
Події
15:45 29.05.2026

Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови

2 хв читати
Сирський з Донеччини: є багато ділянок, де ми нарощуємо активні дії та диктуємо ворогу свої умови
Фото: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бойові бригади, дислоковані на Донеччині, звернув увагу на те, що наразі є багато ділянок, де Силам оборони вдається нарощувати власні активні дії та диктувати ворогу свої умови; там агресор зазнає великих втрат.

"Чергова робоча поїздка до бойових бригад у Донецькій області. Слов’янсько-Краматорська агломерація залишається однією з ключових і найгарячіших ділянок фронту. Це напрямок зосередження основних зусиль противника і він не полишає спроби прорвати оборону та вийти за межі Покровської агломерації", – написав він у Телеграмі у п’ятницю.

Разом з тим, повідомив Сирський, "є багато ділянок, де ми маємо змогу нарощувати власні активні дії та диктувати ворогу свої умови. Там агресор зазнає великих втрат і намагається сам утримати певні ділянки місцевості для недопущення просування наших військ".

Як наголосив головнокомандувач ЗСУ, це "стає можливим завдяки стійкості наших воїнів, грамотному плануванню, якісній підготовці військовослужбовців до виконання бойових завдань та вмілому застосуванню зброї".

"На фронті вже даються взнаки наші нові підходи до Middle Strike – створення об’єднаних центрів, поліпшення взаємодії різних складових Сил оборони, розгортання додаткових підрозділів у корпусах тощо. Сили оборони України нищать ворожу логістику, більшу кількість особового складу та техніки росіян, їхні пункти управління, місця запуску БпЛА та перебування ворожих операторів, системи ППО, РЕБ і РЕР", – описав Сирський ситуацію на фронті.

За його словами, ворог продовжує робити ставку на малі піхотні групи, застосовує тактику просочування поодиноких військовослужбовців та їх накопичення у міжпозиційному просторі. "Однак, попри всі намагання, російським загарбникам не вдається досягти намічених москвою цілей", – написав він.

Сирський також повідомив, що в межах поїздки провів зустрічі з керівниками органів військового управління, командирами з’єднань та підрозділів Сил оборони, що безпосередньо виконують бойові завдання в секторі. Заслухав детальні доповіді про поточну обстановку. Обговорили питання щодо організації оборони та наших активних дій. Вислухав та підтримав слушні пропозиції командирів. Спланували подальші кроки для підвищення результативності вогневого ураження – як БпЛА, так і артилерії, покращення взаємодії наших частин та логістики.

"На місці вирішено низку питань, пов’язаних із забезпеченням потреб наших частин у боєприпасах та інших матеріально-технічних засобах. Віддав для цього необхідні розпорядження. Дякую нашим солдатам, сержантам і офіцерам за мужність та результативність на захисті української Донеччини", – резюмував Сирський.

Теги: #донеччина #фронт #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:35 29.05.2026
Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

Півненко: українські дрони вже досягають околиць Донецька й Маріуполя, противнику буде дедалі важче

03:32 29.05.2026
На фронті відбулось 189 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 189 бої за добу, найбільше на покровському та гуляйпільському напрямках – Генштаб

20:51 28.05.2026
Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

Член розвідкомітету Конгресу США: відбулися кардинальні зміни на полі бою, українці мають успіхи

01:29 27.05.2026
На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 232 бої за добу, найбільше на покровському та гульйпільському напрямках – Генштаб

09:33 26.05.2026
Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

Сирський обговорив з головою ARES поглиблення співпраці та механізми військово-технічної підтримки України

18:02 25.05.2026
Окупанти за тиждень захопили лише 8 кв. км у Донецькій області – DeepState

Окупанти за тиждень захопили лише 8 кв. км у Донецькій області – DeepState

10:15 25.05.2026
Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

Сирський з норвезьким колегою відвідав південний фронт, обговорили потреби ЗСУ в зброї та боєприпасах

00:32 25.05.2026
На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

На фронті відбулось 173 бої за добу, найбільше на двох напрямках – Генштаб

10:58 23.05.2026
Семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

Семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини – ОВА

08:20 23.05.2026
Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

Сирський привітав морських піхотинців із професійним святом: Там, де найважче, саме морпіхи стають стіною

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Росіяни готують новий масований удар по Україні – Зеленський у розмові з канцлером Австрії

ВРП відсторонила від здійснення правосуддя трьох суддів Верховного Суду, підозрюваних у справі щодо корупції

За одеського ексвоєнкома Борисова постійно вносилися застави, він представляв фіктивні діагнози – ДБР

В "Орєшніку" знайшли лише російські та білоруські компоненти – радник президента

ОСТАННЄ

У Полтаві судитимуть посадовців за розкрадання понад 5,3 млн грн на закупівлі супутникових телефонів для ЗСУ – поліція

ЗСУ звільнили 8 кв. км у Дніпропетровській області, відтісняють окупантів у Донецькій – DeepState

САП та НАБУ викрили двох осіб на вимаганні $1 млн у переможця тендеру на виробництво дронів

Загрозлива активність в Білорусі спостерігається, але готовності нападу звідти наразі не видно – радник міністра оборони

Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

УЧХ працює над ліквідацією наслідків російської атаки на Запоріжжя

Садовий: Цікаво подивитися, як Навроцький їхатиме забирати Орден в українських військових

РФ атакувала об'єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Сумщині протягом доби

Генштаб повідомив про ураження Волгоградського НПЗ та НПС під Ярославлем в РФ

Запорізька АЕС пережила 16-й блекаут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА