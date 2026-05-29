Зеленський ввів до Ставки Верховного головнокомандувача міністра фінансів і голову комітету ради з нацбезпеки

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким увів до складу Ставки Верховного головнокомандувача голову Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича та міністра фінансів Сергія Марченка.

Відповідний указ №445/2026 опубліковано на сайті президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.